Der Trend des Gaststättenschwunds auf dem Land hat mehrere Ursachen, ist sich Daniel Ohl, Pressesprecher des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Baden-Württemberg, sicher. Der Experte spricht in der Gesamtbetrachtung von Voraussetzungen für Dorfgasthäuser und -gasthöfe, die sich in den vergangenen drei Jahrzehnten grundlegend verändert haben. „Salopp formuliert kann man zusammenfassen: Das Dorf allein ernährt den Wirt nicht mehr“, sagt Ohl. Wer nur „am Weg liegt“, verliert. Wer zum Ziel wird für Wanderer, Ausflügler und Reisende hat dagegen durchaus Perspektiven. „Dorfgasthäuser und -gasthöfe brauchen heute einen deutlich größeren Einzugsbereich als früher. Das eigene Angebot muss also so originell und attraktiv sein, dass sich auch ein weiterer Anreiseweg lohnt“, hält er fest.

Vor allem vier Faktoren setzen den Dorfgasthäusern in den vergangenen Jahren vermehrt zu.

Der ländliche Raum wandelt sich: War das Dorf früher noch unmittelbares Zentrum des Lebens und Arbeitens, hat es vielerorts „zunehmend den Charakter eines ’Schlafdorfs’“, so Ohl. Sprich: Bewohner pendeln nicht nur für den Job in die Stadt, sondern auch, um dort große Teile ihrer Freizeit zu verbringen und entsprechend dort das gastronomische Angebot wahrzunehmen. „Damit einher geht zum Beispiel der Rückgang der Stammtischkultur, auch weil es heute viele andere konkurrierende Möglichkeiten der Freizeitgestaltung gibt“, sagt Ohl. Da dieser Fortschritt unumkehrbar sei, „hat es keinen Sinn, über ihn zu klagen“.

Beeinflussbarer seien andere Faktoren, die man unter dem Oberbegriff „schwierige Rahmenbedingungen“ bündeln könnte, so Ohl. Dazu zählen folgende:

Mitarbeiterknappheit: Das meistgenannte Problem der Betriebe sei nach wie vor, dass Mitarbeiter fehlen. Rechtliche Einschränkungen, etwa die Zehn-Stunden-Grenze im Arbeitszeitgesetz verschärfe die Situation. Paradoxerweise steigerte das Gastgewerbe im Land die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten seit 2010 um mehr als 30 Prozent. Es lasse sich zudem der Trend feststellen, dass versucht werde, fehlende Personalressourcen in vielen Familienbetrieben durch Mehrarbeit der Inhaber und ihrer Familienangehörigen auszugleichen. Daraus entsteht ein Teufelskreis: Chronische Überlastung führt in der Folge zu weniger Angebot und zu kürzeren Öffnungszeiten, etwa durch die Einführung zusätzlicher Ruhetage. „Der Dehoga sieht diese Entwicklung mit großer Sorge, denn sie schwächt nicht nur das touristische Angebot Baden-Württembergs, sondern auch die wirtschaftliche Basis der betroffenen Betriebe“, fasst Ohl zusammen.

Steuerliche Benachteiligung: Das Mittagsgeschäft gehe seit Jahren in vielen Betrieben zurück. „Immer mehr Betriebe bieten gar keinen warmen Mittagstisch mehr an“, sagt der Dehoga-Pressesprecher und führt den Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent für das Mittagsgeschäft als Grund an. Denn wer preislich konkurrenzfähig bleiben möchte, müsse gegenüber den steuerbegünstigt arbeitenden Essensverkäufern im Einzelhandel und bei Mitnahme-Betrieben entsprechend beim Ertrag Abstriche machen.

Para-Gastronomie: So lautet der Begriff hinter dem sich die Entwicklung versteckt, dass immer mehr Vereine im Land dazu übergehen, auch Räumlichkeiten für Feiern und Veranstaltungen zu vermieten. Allein in Baden-Württemberg seien es über 80 000 Vereinsfeste mit Bewirtung im Jahr. „Vereine profitieren bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten von hohen Steuerfreibeträgen“, erklärt der Experte. Das treffe die Gastronomie im ländlichen Raum hart, denn Familienfeiern und Hochzeitsfeste sind als Ertragssäule für viele Betriebe unverzichtbar.

Die vergangenen Jahre waren gekennzeichnet von einer guten Umsatzentwicklung – steigende Übernachtungszahlen und eine insgesamt gute Konjunktur haben sich positiv auf das Gastgewerbe im Land ausgewirkt. Stark gestiegene Kosten sorgen allerdings in vielen Betrieben für eine unbefriedigende Ertragsentwicklung. „Die Erfahrung zeigt, dass Betriebe, die wettbewerbsfähige Gästezimmer anbieten können, oft stabiler im Markt stehen. Sie können zum einen stärker von der guten Tourismus-Entwicklung profitieren als reine Gastronomiebetriebe und sie haben auch Vorteile im Bankett-Geschäft, also bei Feiern und Veranstaltungen. Insgesamt wirken die Erträge aus der Zimmervermietung stabilisierend“, sagt Ohl.

Als regelrechte Sollbruchstelle kristallisiere sich die Nachfolgeregelung heraus. Viele Traditionsbetriebe scheitern an der Frage, wer den Betrieb übernimmt. „Mögliche Nachfolger sehen sich häufig einem hohen Investitionsbedarf gegenüber, denn die Ertragsschwäche vieler Betriebe hat Investitionsstau zur Folge“, so der Dehoga-Sprecher. Hier will die Politik Abhilfe schaffen (siehe beistehender Text links unten). In Familienbetrieben erlebe die junge Generation die oft sehr hohe Arbeitsbelastung, die mit der Führung eines gastgewerblichen Betriebes verbunden ist. Man müsse sich ja nicht „nur um die Gäste kümmern“, sondern ist auch durch Bürokratie und Dokumentationspflichten belastet. „In der Abwägung zwischen Risiken und Chancen entscheiden sich dann viele mögliche Nachfolger gegen die Selbständigkeit“, so Ohl. Der Verband geht momentan davon aus, dass rund 4000 inhabergeführte gastgewerbliche Betriebe in Baden-Württemberg in den nächsten fünf Jahren eine Nachfolgeregelung brauchen. Insgesamt gibt es in Baden-Württemberg rund 30 000 gastgewerbliche Betriebe. „Es geht also um einen beachtlichen Anteil“, sagt der Experte.