Das bietet die neue Theatersaison

Die neue Theatersaison startet nach den Sommerferien mit einem Knaller, hat die Kulturamtsleiterin Marion Greiner-Nitschke den Ehinger Theaterbesuchern versprochen, als sie das Programm des Theater-Abos 2019/20 vorstellte. Mit einer Musik- und Ballnacht mit der Lautten Compagney Berlin und dem Leipziger Vokalensemble Amacord am 28. September kommen mit dem Echo Klassik ausgezeichnete Musiker mit Klängen aus dem 16. bis 20. Jahrhundert nach Ehingen. Mit dabei ist auch das Ensemble Historischer Tanz Berlin mit farbenprächtigen mitreißenden Darbietungen. Im Anschluss ist das Publikum zum Mittanzen eingeladen.

Mit einer schwäbischen Komödie kommt der „Sheriff von Linsenbach“ von der Landesbühne Esslingen am 14. November nach Ehingen. Liebevoll bissig wird ermittelt, amüsante, nachdenkliche Dialoge über das Leben und die Gerechtigkeit geführt. Mit dabei auch Wieland Backes, SWR-Moderator.

„Heilig Abend“ wurde 2017 im Theater an der Josefstadt uraufgeführt und bringt brennend aktuelle, Beunruhigung auslösende, wenig weihnachtliche Psychostudien mit. „Von dem Titel sollte man sich nicht in die Irre führen lassen“, riet Marion Greiner-Nitschke, es ist kein weihnachtliches Stück, spielt bloß am 24.12. – wohl nicht ohne Hintergedanken.

Das neue Jahr beginnt traditionell mit dem Neujahrskonzert mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz unter der Leitung des finnischen Dirigenten Ari Rasilainen. Einem Walzer von Johann Strauß dem Jüngeren folgen englische Unterhaltungsmusik und Werke von Andrew Lloyd Webber, George Gershwin und Leonard Bernstein. Solistin ist Judith Caspari, die derzeit in Stuttgart in Anastasia zu sehen ist. Eine Evolution des Tanzes kommt am 29. Januar mit „Don’t Stop the Music“ mit Musik von Elvis Presley, den Beatles, den Bee Gees, Madonna und Michael Jackson, dazu Rihanna und Lady Gaga. Stepptanz, klassisches Ballett, Breakdance, Freestyle und Streetdance präsentieren die Tänzer. Immer im Programm ist auch ein Sternchen-Thema der Abiturienten, 2020 der „Steppenwolf“ von Hermann Hesse mit der Badischen Landesbühne Bruchsal in der Inszenierung von Wolf E. Rahlfs. „Rahlfs Steppenwolf ist weder ästhetisch noch philosophisch überladen, zeigt reine Freude am Spiel und hält bis zum Ende Überraschungen bereit“ hat ein Kritiker geschrieben.

Den Abschluss bildet die Oper „Cosi fan tutte“ von Mozart von der Kammeroper München in einer schnellen und frischen Inszenierung mit frechen Anträgen, schmeichelhaften Liebesschwüren und vorgetäuschten Suizidversuchen, eine scheinbar frivole Verwechslungskomödie. Das Bonbon für die Abonnenten zum Schluss ist ein musikalisch literarischer Abend. Ulrich Gebauer spielt, spricht und singt Werke von Erich Kästner, begleitet von der Laserharfe von Ralf Schink.