Das bietet die neue AlbCard

Der Schwäbische Alb Tourismus (SAT) unterstützt die durch die Corona-Krise stark belasteten AlbCard-Gastgeber in der Startphase zusätzlich finanziell.

Start verschoben

Aufgrund der Corona-Krise musste der ursprünglich geplante Start der AlbCard im April verschoben werden. Doch nun ist es soweit: ab dem 1. Juli erhalten Übernachtungsgäste auf der Schwäbischen Alb bei teilnehmenden Gastgebern die AlbCard ab der ersten Nacht geschenkt. Die AlbCard ermöglicht den Gästen während ihres Aufenthalts die kostenfreie Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs und gratis Eintritt in über 120 Attraktionen.

Gemeinsames Projekt

Die umlagefinanzierte, digitale Gästekarte finanziert sich als starkes Gemeinschaftsprojekt der teilnehmenden Gastgeber, Freizeitanbieter, ÖPNV-Verbünde und dem SAT. Anlässlich der Wiederaufnahme des Übernachtungstourismus auf der Schwäbischen Alb und dem Start der AlbCard hat der SAT beschlossen, die Gastgeber nach den schweren letzten Monaten zusätzlich finanziell zu unterstützen. So übernimmt der SAT im ersten Monat die Hälfte der übernachtungsbasierten Umlagezahlungen für die Gästekarte.

Große Chance

In der jetzigen Situation mit dem neuen Gästekarten-Projekt an den Start zu gehen, sieht der SAT vor allem als große Chance: „Wir merken, dass sich die Gäste auf den Urlaub mit der AlbCard freuen und die Gastgeber vorsichtig optimistisch sind. In der schwierigen Startphase nach der Krise möchten wir unseren Gastgebern mit der Gästekarte ein Produkt mit echtem Mehrwert an die Hand geben und gleichzeitig die finanzielle Mehrbelastung der Betriebe möglichst gering halten“ sagt Louis Schumann, Geschäftsführer des SAT. Von der Unterstützung profitieren alle Gastgeber, die den Teilnahmevertrag vor dem Start des Projekts unterzeichnen. Dies gilt für sämtliche touristischen Übernachtungsgäste im Monat Juli.