Das bietet die erste Ehinger Vesperkirche

Die evangelische Kirchengemeinde veranstaltet zusammen mit vielen Partnern am 16./17. März die erste Vesperkirche in Ehingen. Am Mittwoch hat nun das Leitungsteam der Kirche das Programm für das Wochenende vorgestellt.

„Gemeinsam an einem Tisch“ – so lautet das Motto der ersten Ehinger Vesperkirche, deren Programm nun Formen angenommen hat. „Wir lassen die Vesperkirche auf dem gesamten Gelände stattfinden. In der Kirche, im Gemeindehaus und im Garten“, erklärt Pfarrerin Susanne Richter, die sich sehr darüber freut, dass Alt-Landrat Heinz Seiffert die Schirmherrschaft übernommen hat.

Freude über die Spenden. (Foto: Götz)

„Unsere Grundidee war es, im Jahr 2019 ein soziales Projekt zu starten. Denn in den vergangenen Jahren haben wir viel Geld, Zeit und Kraft in Baumaßnahmen investiert“, sagt Richter, die nun die Kraft der Gemeinde für die erste Ehinger Vesperkirche im Frühjahr, nach der Fasnet, bündeln möchte. „Durch die 24-Stunden-Spinning-Aktion der Schwäbischen Zeitung ist die Vesperkirche Wirklichkeit geworden. Wir haben 4000 Euro aus der Aktion bekommen, das ist unsere Anschubfinanzierung“, sagt Richter und betont: „Ohne dieses Geld wäre es mit der Umsetzung schwierig geworden.“

Jeder hat etwas beigesteuert

Als Initiatoren der Vesperkirche habe die evangelische Kirchengemeinde indes überall offene Türen eingerannt. „Egal, wen wir gefragt haben. Alle waren sofort mit Feuereifer dabei“, so Richter, die sich darüber freut, dass die Bereitschaft in Ehingen, gemeinsam bei der Vesperkirche zu helfen, sehr groß ist. „Wir haben uns Ende des Jahres 2018 mit rund 20 Menschen von verschiedenen Vereinen und Institutionen zusammen gesetzt. Jeder hat das, was er konnte, zum Ablauf und zum Programm der Vesperkirche beigesteuert“, erklärt Richter.

So wird es an dem Wochenende eine Sozialberatung, eine Schuldnerberatung, eine Spielecke für Kinder, einen Bücherverkauf ebenso geben, wie die Möglichkeit, Bewerbungsfotos machen zu lassen. Auch eine Nackenmassage ist im Angebot sowie das Nähen kleinerer Dinge. „Uns freut es auch, dass wir die Barber Angels mit im Boot haben, die den Menschen kostenlos die Haare schneiden“, sagt Richter.

Starten wird die Vesperkirche am Samstag, 16. März, um 10 Uhr mit einem geistlichen Impuls, einer Ansprache des Schirmherrs Heinz Seiffert und einer Ausstellung mit dem Titel „Brücken bauen“. Musikalisch umrahmt wird der Start von Ernie’s Banjo Ensemble und Gastmusikern.

Von 11.30 bis 14 Uhr wird es an beiden Tagen ein warmes Mittagessen für 1,50 Euro geben, Nachmittags wird mit Kaffee und Kuchen bewirtet. „Gefühlt ist es notwendig, auch in Ehingen eine Vesperkirche anzubieten“, sagt Susanne Richter, die sich die Notwendigkeit auch vom Tafelladen und diversen Beratungsstellen hat bestätigen lassen. „Das Ziel der Vesperkirche ist aber nicht die Armenspeisung. Wir wollen an diesem Wochenende Menschen aus den verschiedensten Milieus an einen Tisch, ins Gespräche bringen“, erklärt Pfarrerin Margot Lenz und sagt: „Es geht hier um die Begegnung von Menschen. Wir wollen erfahren, was Menschen, die wenig Geld haben, brauchen.“

Noch Helfer gesucht

Bisher haben sich rund 30 ehrenamtliche Helfer angemeldet, weitere helfende Hände seien jederzeit willkommen. „Alle sind eingeladen, an diesem Wochenende bei uns vorbeizuschauen“, sagt Richter, die für rund 200 Menschen Essen organisiert hat. „Ich hoffe, dass viele Menschen ohne Berührungsängste kommen werden“, sagt die Pfarrerin, die froh darüber ist, dass auch die Landeskirche von der Aktion Kenntnis genommen hat.