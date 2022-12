Das Angebot der VHS im Januar

Die VHS Ehingen hat im Januar verschiedene Kurse im Angebot. So zum Beispiel die Beckenboden-Gymnastik und Rückenfit für Fortgeschrittene. Start ist am Mittwoch, 11. Januar, von 19.30 bis 20.30 Uhr, über fünf Termine. Der Kurs kräftigt insbesondere den Beckenboden wie auch den Rücken, hilft bei Verspannungen im Rücken-Nacken-Schulter-Bereich und verbessert insgesamt die Körperhaltung. Der Kurs ist geeignet für Fortgeschrittene aller Altersklassen, heißt es in der Ankündigung. Eine Autorenlesung mit Max Goldt gibt es am Mittwoch, 18. Januar, von 19 bis 20.30 Uhr, im Franziskanerkloster. „Wortästhet, Vollzeit-Polemiker und Kabarettist – Max Goldt vereint in seinen provokanten, urkomischen Lesungen alle Talente in einer Person. Mit Vorliebe widmet sich der sonst so friedfertige Autor den Verirrungen der deutschen Sprache und holt im Laufe des Abends zum Rundumschlag gegen Sprachbarbaren aus – Kollateralschäden inbegriffen. Mit Klugheit und bitterböser Satire bringt er die Tatsachen auf den Punkt und präsentiert sie seinem Publikum in herrlich abstruser Manier“, erklärt die VHS in der Pressemitteilung.