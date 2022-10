Das ändert sich bei der Müllabfuhr ab Januar

Mit Zuständigkeitswechsel im Bereich der Abfallwirtschaft von den Kommunen auf den Landkreis, welcher zum 1. Januar 2023 in Kraft tritt, wird es einige Änderungen, welche speziell für die Ehinger Bürgerinnen und Bürger gelten, geben. In diesem Artikel finden Sie die wichtigsten Änderungen.

Abfall-App und Abfallkalender

Die neue Abfall-App, welche ab Ende 2022 auf der Website des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft zum Download zur Verfügung steht, erinnert digital an den persönlichen Abfuhrtermin. Des Weiteren wird es, wie gewohnt, einen Abfuhrkalender in Papierform geben. Dieser enthält die Abfuhrtermine der jeweiligen Gemeinden und wird den einzelnen Haushalten per Post zugesandt.

Komposterzuschuss

Aktuell bezuschusst die Stadt Ehingen die Erst- oder Ersatzbeschaffung eines Komposters je nach Ausführung mit 13 beziehungsweise 20 Euro. Im Gegenzug erhält der Haushalt einen Abschlag in Höhe von 28 Euro auf die Benutzungsgebühr. Ab dem kommenden Jahr (1. Januar 2023) entfällt dieser Zuschuss.

Christbaumabfuhr

Der Alb-Donau-Kreis bietet ab dem 1. Januar 2023 keine Christbaumabfuhr mehr an, da in Ehingen dann zwei Grüngutsammelstellen (Rißtissen und Dächingen) sowie das Entsorgungszentrum in Berkach vorhanden sind.

Dort können Bürgerinnen und Bürger Ihre Christbäume kostenlos entsorgen. Ergänzend hierzu gibt es ab dem kommenden Jahr zwei Abfuhren für holzige Grüngutabfälle. Die Termine der beiden Grüngutabfuhren können Sie dem Abfuhrkalender entnehmen.

Windelmüllsäcke/Windelgutscheine

Auch nach dem Zuständigkeitswechsel wird die Stadt Ehingen ab dem 1. Januar 2023 weiterhin sechs kostenlose Windelmüllsäcke nach dem bekannten Prinzip ausgeben. In diesem Zusammenhang weist die Stadt Ehingen darauf hin, dass aktuell eingelöste Gutscheine, sprich aktuell erhaltene Windelmüllsäcke, nur noch bis einschließlich 31. Dezember 2022 bei der letzten Abfuhr am 22. Dezember 2022 berücksichtigt und mitgenommen werden.

Ein entsprechender Hinweis ist auf dem Gutschein mitabgedruckt. Windelgutscheine, welche ab dem 1. Oktober 2022 ausgegeben werden, können ab Januar 2023 eingelöst werden.

Sperrmüll

Ab dem 1. Januar 2023 kann Sperrmüll über die sechs, durch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis errichtete Entsorgungszentren, oder über eine gebührenfreie Abholung pro Jahr entsorgt werden. Die Anmeldung hierzu muss mindestens fünf Arbeitstage vor dem nächstverfügbaren Abholtermin telefonisch oder per E-Mail erfolgen. Im Falle der eigenständigen Entsorgung des Sperrmülls auf einem der Entsorgungszentren ist ein Nachweis darüber erforderlich, dass die kostenlose Sperrmüllsammlung noch nicht in Anspruch genommen wurde.

Vor Ort wird deshalb der QR-Code auf dem Gebührenbescheid, welchen Sie durch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis erhalten, eingelesen. Der Gebührenbescheid muss also immer vorgezeigt und folglich auch mitgebracht werden.

Jede weitere Abfuhr innerhalb eines Kalenderjahres wird über eine Zusatzgebühr abgerechnet.