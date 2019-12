Das ändert sich auf der Buslinie 225 Ehingen-Rißtissen

Nach Gesprächen zwischen dem Landratsamt und der Firma Missel, die seit dem 1. Dezember die Buslinie 225 zwischen Ehingen und Laupheim bedient, wird es zum 1. Januar einige Änderungen geben, die zu Verbesserungen insbesondere im Schülerverkehr führen sollen.

Die Kreisverwaltung hat sich dafür eingesetzt. Auch die Stadt Ehingen war in die Gespräche einbezogen – für die Haltestelle bei der Grundschule in Rißtissen und im Innenstadtgebiet.

Das sind die wichtigsten Änderungen zum Jahreswechsel

Die Fahrtstrecke in Ehingen wird nunmehr in beiden Richtungen über die Haltestellen „Finanzamt“ und „Am Stadion“ geführt. Damit wird sichergestellt, dass an Markttagen in Ehingen, an denen die Haltestellen Amtsgericht und Marktplatz nicht angefahren werden können, dennoch verlässlich eine Haltestelle im Bereich der Schulen in beiden Fahrtrichtungen bedient werden kann.

Grundschulen bedient

Die Grundschulen in Griesingen und Rißtissen werden nunmehr zu allen Anfangs- und Endzeiten bedient. In Rißtissen wird für die entsprechenden Schülerfahrten grundsätzlich die Haltestelle an der Schule bedient. Dafür wurde eine Haltestelle in Gegenrichtung (vor dem Kindergarten) neu eingerichtet.

Da nun die Haltestelle Rißtissen Schule also beidseitig bedient wird, kann nicht gleichzeitig die Haltestelle „Rißtissen Kirche“ angefahren werden. Sie entfällt, war aber auch erfahrungsgemäß nicht so stark frequentiert. Die neu eingerichtete Haltestelle gegenüber der Grundschule kommt den Bedürfnissen der Schule, von Kindern und Eltern entgegen.

Besser abgestimmt

Einige Fahrten werden in ihren Fahrplanzeiten geringfügig verschoben, um besser auf die Schulzeiten abgestimmt zu werden. So wird der Anmeldebus ab Laupheim, Rabenstraße um zehn Minuten auf 11.25 Uhr verlegt, um das Unterrichtsende in Laupheim um 11.20 Uhr bedienen zu können. Die Abfahrt nach dem Unterrichtsende um 13.05 Uhr wurde auf 13.20 Uhr ab Laupheim, Rabenstraße verlegt, um dort den Umstieg vom Schulbus der Linie 229 von der Gemeinschaftsschule in Mietingen herzustellen.

In Ehingen wird der Bus ab Bahnhof 16.28 Uhr wegen der späteren Ankunft des Pendelbusses von der Realschule erst um 16.38 Uhr am Bahnhof abfahren.

Die bisher nur an Schultagen vorgesehenen Fahrten 210 (Ehingen, Bahnhof ab 15.48 Uhr, Laupheim, Rabenstraße an 16.27 Uhr) und 211 (Laupheim, Rabenstraße ab 16.38 Uhr, Ehingen, Bahnhof an 17.16 Uhr) werden nunmehr auch an schulfreien Tagen zusätzlich angeboten.

Buslinien 223, 315 und 317 im Linienbündel Ehingen/Rottenacker:

Auch für die Buslinien 223, 315 und 317 im Bereich Ehingen, Rottenacker, Munderkingen gibt es ab 1. Januar einzelne Fahrplananpassungen und Verbesserungen, die insbesondere den Schülerverkehr zwischen Obermarchtal und der Pfarrei sowie einzelne Fahrten zu den Schulen in Ehingen betreffen. Dabei ergeben sich zeitliche Verschiebungen in den Abfahrts- und Ankunftszeiten.

Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2018 nehmen die Fahrgastbeschwerden beim Landratsamt über den Buslinienverkehr in den Räumen Blaustein, Blaubeuren/Laichingen und Dornstadt kein Ende. Jetzt prüft die Kreisverwaltung rechtliche Schritte.