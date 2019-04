Darum zieht der TÜV in Ehingen um

Der TÜV Süd in Ehingen wird am 2. Mai offiziell seinen Neubau an der Bundesstraße 311 oberhalb des Autohauses Ehingen beziehen. Die zweibahnige Prüfhalle hat eine Fläche von rund 200 Quadratmeter sowie eine Bürofläche von rund 160 Quadratmeter. Insgesamt hat das neue TÜV-Grundstück rund 1500 Quadratmeter.

Jeder, der in den vergangenen Jahrzehnten seine Führerscheinprüfung in Ehingen gemacht hat, kennt es noch. Das alte TÜV-Gebäude an der Schlechtenfelder Straße in Ehingen. Seit wenigen Tagen allerdings ist der TÜV-Süd umgezogen. Zwar nur ein paar Meter weiter Richtung Bundesstraße 311, dafür aber in komplett neue Räumlichkeiten. „Das war nötig. Unser bisheriges Gebäude aus den 60er-Jahren ist extrem sanierungsbedürftig, zudem ist die Technik wie der Bremsenprüfstand oder die Anlage zur Abgasuntersuchung veraltet“, erklärt Alexander Bässler, Leider des Service Centers in Ehingen. Bereits im Jahr 2014 sei die Entscheidung gefallen, dass sich der TÜV Süd in Ehingen räumlich verändern möchte. „Wir waren Eigentümer des alten Gebäudes, das wir an den Landkreis verkauft haben. Dieser nutzt es für die Gewerbliche Schule“, sagt Bässler.

Das neue Gebäude nun hat der TÜV Süd, wie es dort seit Jahren Normalität ist, von einem Investor gepachtet. „Der Investor hat aber alles nach unseren Vorstellungen gebaut. Der TÜV ist dazu übergegangen, fast überall seine Gebäude zu pachten“, so Bässler, der erklärt, dass auf dem neuen TÜV-Areal auch künftig wieder die Führerscheinabnahme stattfinden wird. „Die Prüfer sind beim TÜV angestellt“, sagt Bässler. Direkt in Ehingen arbeiten momentan acht Mitarbeiter für den TÜV, zwei KfZ-Meister, vier Ingenieure, ein BA-Student und ein Ingenieur in Ausbildung. „Wir sind ein sehr junges Team“, sagt Bässler. Rund zwei Drittel der Arbeit macht der TÜV Süd im Außendienst, sprich, ist bei den verschiedenen Werkstätten in der Region rund um Ehingen unterwegs, um dort die Abnahme der Autos zu machen.

Gerade bei den sogenannten Einzelabnahmen ist der TÜV Süd gefragt, denn Dinge wie gravierende Fahrwerksänderungen wie beispielsweise Gewindefahrwerk oder die Betriebserlaubnis bei Import-Neufahrzeugen laufen nur über den TÜV, wie Bässler deutlich macht.

Dass bei den TÜV-Prüfungen die Experten auch ab und an Kurioses entdecken, sei ganz normal. „Ich hatte schon mal ein Motorrad ohne Bremsen auf dem Prüfstand. Der Fahrer ist allerdings mit dem Motorrad zu uns gefahren“, sagt Bässler. Auch ein durchgerosteter Ford Mustang als US-Import aus den 70er-Jahren hat „keinen TÜV bekommen“. „Wir versuchen aber immer, zusammen mit den Besitzern nach einer Lösung zu schauen“, sagt Bässler, der sagt, dass die Tuning-Szene in den vergangenen Jahren deutlich kleiner geworden ist. „Die ganzen Sicherheitsbauten an den Autos machen Tuning teilweise unmöglich.“

Neue Antriebsarten

Dass sich die Mitarbeiter aufgrund der neuen Antriebsarten wie E-Mobilität auch umstellen müssen, sei laut Bässler logisch. „Der Fahrzeughersteller übernimmt schon viele Überwachungsfunktionen durch die digitalisierten Autos. Auch wir müssen unsere Prüfungen verändern“, sagt Bässler. So fällt bei E-Autos natürlich die klassische Abgasuntersuchung weg. „Dafür müssen wir aber die Hochvoltbatterie prüfen oder bei Hybridautos das Gassicherheitssystem prüfen“, macht Bässler deutlich. Besonders stolz ist Alexander Bässler auf seinen Lastwagen-Bremsenprüfstand. „Hier können wir eine Beladung des Lastwagens simulieren“, sagt Bässler.