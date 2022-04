Verkehrszählung im Industriegebiet Berg wegen Liebherr-Plänen

In Vorbereitung auf die Planungen für die Liebherr-Ansiedelung im Industriegebiet Berg hat die Stadt Ehingen eine Verkehrszählung in Auftrag gegeben. Im Rahmen eines Fachgutachtens im Bebauungsplanverfahren zur Erweiterung des Industriegebiets Berg wurde am Donnerstag, 7. April, von der Planungsgruppe SSW eine erste Verkehrszählung gemacht. Stattgefunden hat laut Verwaltung eine Videoerhebung per Teleskoparm (zirka acht Meter hoch) – auf dem Video erkenne man weder Gesichter noch Kennzeichen.

24 Stunden am Stück

Die erste Verkehrserhebung wurde über 24 Stunden (Gesamttag 0 – 24 Uhr) gemacht. Hierbei handelte es sich um die beiden Rampenanschlüsse im Zuge der B 465 (Ehrlosweg und K 7353) des Industriegebietes Berg und die Einmündung der L 255 (Dettingen) in die B 465.

In der Regel erfolgen Verkehrserhebungen an sogenannten „Normalwerktagen“ – sprich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. In der weiteren verkehrstechnischen Bearbeitung werden dann noch Umrechnungen auf beispielsweise Jahresmittelwerte gemacht.

Warten auf die Auswertung

Die Erhebungsergebnisse, die zunächst einmal noch ausgewertet und in Plandarstellungen gefasst werden müssen, dienen dann im Rahmen der geplanten Verkehrsuntersuchung als Ausgangsdatenbasis für den Status Quo im Netzsystem. Die Videoverkehrserhebungen erfassen alle Fahrzeugarten, wie Fahrrad, Pedelec, E-Bike, Moped, Krad, Motorrad, Quad, Pkw, Lieferwagen und Lkw mit und ohne Anhänger (Sattelzug, Lastzug, Tieflader), wie dies für weitere Fachgutachten zum Thema Schall, Luftschadstoffe und mehr ebenfalls als Ausgangsbasis erforderlich ist.

Ergebnisse Mitte Mai

Mit einem Ergebnis aus der ersten Verkehrserhebung vom 7. April ist frühestens Mitte Mai dieses Jahres zu rechnen. Es sollen jedoch laut Verwaltung auf der Grundlage der Rückläufe aus der Bürgerinformationsveranstaltung vom 31. März noch weitere Verkehrserhebungen veranlasst werden. Somit mache es auch erst nach diesen weiteren Verkehrserhebungen Sinn, die Analyseergebnisse zusammengefasst aufzuarbeiten und als Grundlage für die Verkehrsuntersuchung zu verwenden.