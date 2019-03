Darum wird der alte Ochsen nicht verkauft

Der Gemeinderat der Stadt Ehingen hat in nichtöffentlicher Sitzung den Verkauf des denkmalgeschützten Ochsen in Kirchbierlingens Ortsmitte abgelehnt. Die Familie Beck aus Oberdischingen hatte ein Angebot und ein Nutzungskonzept vorgelegt und konnte den Ehinger Gemeinderat nicht überzeugen.

„Wir, die Familie Beck, wollen den Gasthof zum Ochsen in Kirchbierlingen kaufen, sanieren, um dort ein landwirtschaftliches Gerätemuseum mit Kaffee und Kuchen zu betreiben. Obendrein würden wir unsere Firma Beck-Lackaufbereitung, die sich mit Fahrzeugaufbereitung und Oldtimerrestauration beschäftigt, mit integrieren, somit wäre alles unter Dach und Fach“, schreibt Bernd Beck in einem offenen Brief. „Schon im August vergangenen Jahres haben wir das Gebäude angeschaut und uns gesagt, dass wir daraus was machen können“, sagt Beck auf SZ-Nachfrage weiter. Ende Januar habe er dann in nichtöffentlicher Sitzung dem Ehinger Gemeinderat das Konzept vorgestellt. „Wir haben die Summe X als Kaufpreis geboten, das wurde dann vom Ehinger Gemeinderat abgelehnt, weil die Vorstellungen wohl zu weit auseinander lagen“, sagt Bernd Beck.

Den Saal des Gasthauses hätten wir für Hochzeiten vermieten wollen. Bernd Beck

Das Nutzungskonzept der Becks sah laut Bernd Beck so aus, dass er das Gebäude sanieren wollte, um dort ein landwirtschaftliches Gerätemuseum zu integrieren. Zudem hätte er seine Firma mit Lackaufbereitung und Oldtimerrestuaration in Kirchbierlingens Ortsmitte verlegt.

„Den Saal des Gasthauses hätten wir für Hochzeiten vermieten wollen“, erklärt Beck, der nach der Absage der Stadt Ehingen sagt: „Es schmerzt, aber was sollen wir dagegen tun. Unsere Türe für Gespräche bleibt offen, wobei sich die Sache für uns wohl erledigt hat“, sagt Bernd Beck.

Das Nutzungskonzept der Familie Beck hat in Teilen nicht dem entsprochen, was wir uns als Stadt und Gemeinderat für die Ortsmitte in Kirchbierlingen vorstellen. Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann

Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann macht in dem Fall deutlich: „Wir haben uns als Stadt und Gemeinderat intensiv mit dem Verkauf beschäftigt. Wir sind im Gemeinderat aber dann zu der Entscheidung gekommen, dass wir aufgrund der wirtschaftlichen Komponente des Angebots, sprich des Kaufpreises und der Nutzung der Immobilie, nicht zusammenkommen.“

Die Immobilie stehe laut Baumann weiterhin zum Verkauf. „Eben dann, wenn das Angeobt und das Nutzungskonzept passen. Das Nutzungskonzept der Familie Beck hat in Teilen nicht dem entsprochen, was wir uns als Stadt und Gemeinderat für die Ortsmitte in Kirchbierlingen vorstellen“, betont Alexander Baumann.

