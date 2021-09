Darum „sanieren“ Waldarbeiter den Wald

Im Forstrevier Mochental haben ForstBW-Waldarbeiter die Grillstellen an den Waldspielplätzen Weißenried und Sauberg saniert. Mit aufwändiger Klettertechnik wurden zudem die dortigen Baumkronen von Totholz befreit. Im Brieltal hat ForstBW den Eingang zur Höhle „Kätherenkuche“ gesichert.

Grillstellen saniert

Die beliebten Grillstellen am Weißenried- und am Saubergspielplatz bei Ehingen haben ForstBW-Waldarbeiter in den letzten Tagen saniert. Das Forstrevier Mochental kümmert sich um diese Waldspielplätze, die im Staatswald Baden-Württemberg liegen.

Im Sommer wird regelmäßig nach dem Rechten geschaut und zum Beispiel Müll entsorgt. Jeder Spielplatz ist mit zwei Grillstellen ausgestattet. Dieses Jahr wurde, neben den regelmäßigen Tätigkeiten, eine der Grillstellen auf dem Saubergspielplatz grundsaniert.

Regelmäßige Kontrollen

Bei den regelmäßigen Kontrollen der Bäume auf den Spielplätzen, wurden Totäste in Rotbuchen auf dem Weißenriedspielplatz erkannt. Diese wurden von den zwei Forstwirtauszubildenden Jakob Weiß und Andreas Stutz fachmännisch mittels Klettertechnik und Handsäge aus dem Kronenraum entfernt.

Das von innen schon trockene Totholz liegt nun an den Grillstellen für das nächste Lagerfeuer bereit. Auch an der „Kätherenkuche“ im Brieltal, einer Höhle, die nachweißlich bis 1780 von einer Käthe bewohnt war, bestiegen die zwei mutigen Forstwirtauszubildenden Bäume, um den Zugang zur Höhle für Besucher zu sichern.