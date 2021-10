Darum lohnt sich das Sparen nach wie vor

Seit 97 Jahren bringen Kinder Ende Oktober ihre Sparkässchen zur Bank. Die Donau-Iller Bank und die Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß sind sich sicher: „Das ist nach wie vor ein wichtiges Ereignis, auch in Zeiten ohne Zinsen.“

Am 29. Oktober ist Weltspartag. Doch schon ab dem 25. Oktober können Kinder ihre Kässchen an die extra eingerichteten Kinderschalter der Genossenschaftsbanken bringen und werden für ihren Spareifer belohnt. Zudem verspricht ein Gewinnspiel tolle Preise. „So lernen die Kinder den Umgang mit Geld“, ist Karl Bayer von der Raiffeisenbank Ehingen-Hochsträß überzeugt. Im Schnitt, weiß der Prokurist der Donau-Iller Bank Thomas Freudenreich, haben die Nachwuchssparer 200 Euro in ihren Schweinchen. Geld, das übers Jahr gespart wurde und dann für größere Anschaffungen oder schlechte Zeiten auf der Seite liegt.

Sparen steht bei den Deutschen hoch im Kurs

Das Sparen steht bei den Deutschen allgemein hoch im Kurs. Die Corona-Pandemie hat dabei das Verhältnis von Erspartem zu verfügbarem Einkommen sogar noch steigen lassen. Von 10,8 erst auf 16,1 Prozent und 2021 sogar auf 17,9 Prozent, erläutern die beiden Experten. „Dabei war mein Tipp eher, dass die Leute ohne Zinsen die Lust am Sparen verlieren“, räumt Bayer ein.

Der Trend gehe deswegen dahin, auch das kleine Vermögen der Kinder in Wertpapieren anzulegen. Bei den „Großen“ setzt sich diese Art des Geldanlegens in den vergangenen Jahren immer mehr durch. „Bei langer Laufzeit macht das Sinn“, so Freudenreich. „Aber behutsam, um das Risiko zu verteilen“, ergänzt Bayer. Einziges Manko an der diesjährigen Sparwoche: Sie fällt nicht auf die Schulferien. Die Sparschweine werden so wohl hauptsächlich nachmittags in die Banken gebracht.