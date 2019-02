Darum gibt es jetzt zwei Ranger im Biosphärengebiet Schwäbische Alb

Mit Wanderschuhen, braunen Jacken, braunen Hosen, braunem Rucksack und Ferngläsern um den Hals streifen sie durch das Biosphärengebiet Schwäbische Alb: Seit Herbst vergangenen Jahres sind zwei Ranger – Steffen Schretzmann und Daniel Schlemonat – hier im Einsatz. Was genau ihre Aufgaben sind und was sie vorhaben, das haben sie am Dienstag im Informationszentrum Ehinger Alb in Dächingen erklärt.

Daniel Schlemonat sagt von sich selbst: „Ich bin ein naturliebender Mensch“. Der 32-Jährige war elf Jahre lang als Forstwirtschaftsmeister im Landkreis Sigmaringen tätig und für ein Drei-Mann-Team zuständig. „Ich habe auch in die Waldpädagogik reingeschnuppert“, erzählt er. Und so hat er sich in der Folge als Ranger im Biosphärengebiet Schwäbische Alb beworben – seit vergangenem Oktober ist er im Einsatz.

Er wohnt in Bernloch, einem Ortsteil der Gemeinde Hohenstein, am Rande des Biosphärengebiets. „Ich bin schnell am Arbeitsplatz“, sagt er. Als Ranger ist er viel unterwegs, hin und wieder auch auf einem Ranger-Mountainbike. „Ich bin sehr glücklich mit meinem Beruf“, sagt er. „Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit.“

Die beiden Ranger seien nötig, um Dinge angehen zu können, die bisher nicht abgedeckt sind, erklärt Dorothea Kampmann von der Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb beim Regierungspräsidium Tübingen. Dabei gehe es um Bildungsangebote, aber auch um Streifgänge, auf denen die Ranger die Spaziergänger informieren sollen. Das sei nötig, weil es häufig am Bewusstsein für die Natur fehle. Außerdem sollen die beiden Ranger, die für das gesamte Biosphärengebiet zuständig sind, eine eigene Junior-Ranger-Gruppe aufbauen. Bisher gebe es in der Region nur einzelne Angebote. Und auch Pflegemaßnahmen wollen die Ranger umsetzen.

Bestimmte Zielgruppen

In der Natur ist auch Ranger Steffen Schretzmann ganz in seinem Element. Er marschiert entlang der Lauter in der Nähe von Anhausen und schwärmt von den vielen Spechtarten, die es hier gibt und vom Biber, der sich hier sichtlich wohlfühlt. Der 42-Jährige hat Forstwirtschaft studiert, hat später das Biosphärenmobil betreut und war so bereits viel in der Region unterwegs. „Ich bin glücklich, dass es geklappt hat“, sagt er über seine neue Aufgabe als Ranger, die er seit September ausfüllt. „Wir haben bestimmte Zielgruppen“, erklärt er. „Weniger das klassische Publikum als vielmehr Schulklassen, Studierende und Kindergartengruppen.“ Vorerst konzentriere man sich auf die Gruppe der Sieben- bis Zwölfjährigen. „Wir wollen den Kindern die Wacholderheide, den Magerrasen, die historische Kulturlandschaft näherbringen“, sagt der Pfullinger. „Das Ziel muss sein, dass die Kinder dabei eine Beziehung zu ihrem eigenen Alltag herstellen“, betont Dorothea Kampmann.

Ehingens Bürgermeister Sebastian Wolf sieht in dem zusätzlichen Angebot eine Chance. „Vor allem in der Kernstadt fehlt vielen Kindern die Erfahrung in der Natur“, sagt er. Deshalb halte er das Bildungsziel der Ranger für sehr wertvoll. Das sieht auch Dächingens Ortsvorsteher Alfons Köhler so. Denn häufig würden die Schüler gerne mehr zum Thema Naturschutz erfahren, doch fehle bisher der Partner dafür.

Die Ranger kommen aber auch mit den Erwachsenen in Kontakt, nämlich auf Streife. „Wir sind am Wochenende und in den Schulferien dort vor Ort, wo es ein hohes Besucheraufkommen gibt“, erklärt Steffen Schretzmann. Läuft ein Wanderer etwa quer durch ein Schutzgebiet, weisen die Ranger ihn darauf hin und versorgen ihn mit den Hintergründen, warum man sich auf dem Weg bleiben sollte. Dasselbe passiert, sollte jemand bei sehr trockenen Bedingungen grillen. Auch mit dem Forstamt des Landkreises arbeiten die Ranger zusammen. Sie melden etwa, wenn ein Baum auf einen Weg umzustürzen droht. Auf Wochenend-Streife sollen die Ranger auch von erfahrenen Junior-Rangern begleitet werden.

Besuch an der Uni

In den vergangenen Monaten waren die beiden Ranger auch schon bei Messen, darunter auf der CMT in Stuttgart. Sie haben zudem Studenten der Universität Hohenheim besucht, außerdem unterstützen sie Untersuchungen an einzelnen Punkten, um zu klären, welche Pflanzen, Moose, Pilze, Käfer und Schnecken dort vorzufinden sind. Was sie über die vorkommenden Arten entdecken, werden sie digital in eine Ranger-Karte einpflegen. „Wir machen aktuell auch noch viel Aufbau-Arbeit“, sagt Daniel Schlemonat. „Wir müssen viel organisieren und planen.“ „Wir bauen unsere Stellen im Grunde mit auf“, erklärt sein Ranger-Partner.

