Damit Unterstützung wirklich ankommt

In der Mitgliederversammlung des Arbeitskreises Eine Welt Ehingen e.V. wurde der bisherige Vorstand in seinem Amt bestätigt: Erich Pöschl (1. Vorsitzender), Sabine Falk-Seitz (2. Vorsitzende) , Hildegard Schaupp (Kassiererin) und Hildegard Beck (Schriftführerin).

Es wurde einstimmig beschlossen, die Mitgliedsbeiträge und Spenden in Höhe von 2000 Euro an Projekte in Guatemala, Nepal und dem Senegal zu vergeben. Des Weiteren wurden 500 Euro für vereinsinterne Weiterbildungsmaßnahmen eingestellt, mit denen eingeladene Referent*innen bezahlt werden sollen, denn diese Bildungsarbeit, so Erich Pöschl, sei in den letzten Jahren, nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie vernachlässigt worden.

Die Mehreinnahmen durch die Mehrwertsteuersenkung im vergangenen Jahr wurden nicht an die Kunden weitergegeben, was organisatorisch zu schwierig gewesen wäre. Stattdessen wurde der Betrag aufgestockt und mit insgesamt 1000 Euro wurde eine Anleihe der Firma „FairAfric“ in Ghana gekauft, deren Schokolade im Weltladen angeboten wird. Diese Schokolade wird komplett in Ghana hergestellt und verpackt, somit verbleibt ein wesentlich höherer Anteil am Endverkaufspreis in Afrika.

Weiterhin wurde beschlossen, die Ladenöffnungszeiten ab 1. September zu ändern. Darüber wird aber im Laden und in der Presse rechtzeitig informiert.