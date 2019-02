Damen I des SC Berg spielen dreimal

Vor der kurzen Fasnetspause haben die Tischtennis-Damen des SC Berg noch ein strenges Programm. Die Damen I spielen am Wochenende 23./24. Februar gleich dreimal und auch die zweite Mannschaft der Berger Damen hat ein Spiel. In der Herren-Bezirksliga ist die SG Öpfingen zu Gast beim TTC Ehingen.

Herren Landesklasse 7: Der TSV Erbach will nach zwei Niederlagen in Folge wieder auf die Erfolgsspur zurück. Allerdings hat er in der Vorrunde das Spiel gegen Hofherrnweiler deutlich mit 3:9 verloren.

Herren Bezirksliga: Obwohl der Aufsteiger TTC Ehingen gegen den Tabellendritten Öpfingen Heimrecht hat, ist er im Derby am Samstagabend wohl nur Außenseiter. Dies zeigte sich schon in der Vorrunde, als die Ehinger mit 1:9 das Nachsehen hatten.

Herren Bezirksklasse 2: Der SC Berg hat am Samstag einiges gutzumachen, denn er verlor in der Vorrunde beim Tabellenletzten Dornstadt II deutlich mit 3:9.

Der SC Bach zeigt sich bisher in der Rückrunde stark verbessert und will beim Tabellenvierten Lonsee zumindest wieder ein 8:8 wie in der Vorrunde erreichen.

Der VfL Munderkingen verlor bereits in der Vorrunde gegen Blaubeuren das Heimspiel mit 5:9. Doch am Sonntag wollen die Donaustädter nicht wieder leer ausgehen.

Herren Kreisliga A2: Die SG Griesingen spielt am Wochenende zweimal. Am Freitag holt sie das Spiel beim Tabellenzweiten Herrlingen IV nach (Vorrunde: 7:9) und am Samstag ist sie Gastgeber des SC Bach II, gegen den sie 9:2 gewann. Am Montag, 25. Februar, steht für die Griesinger zu Hause gegen Öpfingen II bereits das nächste Spiel an.

Die SG Öpfingen II wird feststellen, dass sich der TSV Rißtissen zuletzt stark verbessert zeigte. Ein klares Ergebnis wie in der Vorrunde (9:1) wird der TSV keinesfalls zulassen.

Herren Kreisliga B2: In dieser Klasse wird das verlegte Spiel VfB Ulm gegen SC Berg III nachgeholt.

Herren Kreisliga C2: Der TSV Rißtissen II will den Sieg der Vorrunde bei den SF Dornstadt IV wiederholen. Die TSG Rottenacker II gilt im Derby gegen den SV Unterstadion II als Favorit.

Damen Verbandsklasse: Drei Spiele an zwei Tagen haben die Damen des SC Berg vor sich. Gegen zwei Gegner des Wochenendes, den TTC Wangen und den SV Deuchelried, hat Berg in der Vorrunde gewonnen. Auch am Wochenende will der Tabellenführer gegen das Schlusslicht Wangen und den Tabellenfünften Deuchelried punkten. Die kniffligste Aufgabe erwartet den SC Berg im ersten Wochenendspiel am Samstagvormittag: Der Tabellendritte TSV Betzingen III gastiert beim SC, der in der Hinrunde in Betzingen verloren hatte. Das Spiel wurde von März vorverlegt.

Damen Landesklasse 7: Der SC Berg II hat schon in Untergröningen mit 8:5 gewonnen. Mit dem Heimrecht soll der Sieg wiederholt werden

Damen Bezirksliga: Einen Heimsieg haben die Schelklinger Damen im Visier. Bereits in Berghülen haben sie mit 8:3 gewonnen.

Jungen Landesklasse 7: Es ist fraglich, ob den Berger Jungen I eine Revanche für das 1:6 der Vorrunde gelingen kann.

Mädchen U18 Landesliga 4: Die Berger Mädchen haben in der Vorrunde mit 6:4 gewonnen und wollen auch in Leutkirch nicht leer ausgehen.

Jungen U18 Bezirksklasse: Im Spitzenspiel stehen sich der Tabellenzweite SC Berg II und der Dritte TSV Blaustein gegenüber. Beide Teams sind punktgleich.

Jungen U12 Bezirksliga: Die einzigen noch verlustpunktfreien Mannschaften treffen aufeinander, Berg II (6:0 Punkte) ist zu Gast in Herrlingen (4:0).