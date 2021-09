Damen der TG 83 Ehingen beenden Saison in der Württembergstaffel auf Rang zwei

Die Damen der Tennisgemeinschaft 83 Ehingen haben ihr letztes Spiel der Verbandsrunde 2021 verloren und die Saison in der Württembergstaffel auf dem zweiten Platz beendet.

Württembergstaffel (4er) Damen: Auf der Anlage der TG 83 im Berkacher Grund kam es zu dem entscheidenden Spiel um die Meisterschaft in der Württembergstaffel zwischen dem Tabellenersten TC Gomaringen und der gastgebenden Damenmannschaft als Tabellenzweite. Nach den Einzel stand es 2:2. Lea Jauer, für die TG 83 an Position eins spielend, gewann ihr Match deutlich mit 6:1, 6:3. Anna-Lena Schulze an Position drei holte den weiteren Punkt für Ehingen im Match-Tiebreak mit 6:1, 3:6 und 11:9. Das Einser-Doppel mit Anna-Lena Schulze und Heike Zimmermann ging erst im dritten Satz mit 6:2, 1:6 und 2:10 verloren. Auch das zweite Doppel wurde aus Sicht der Gastgeberinnen verloren. Die in der Württembergstaffel aufschlagenden Ehinger Damen schlossen die diesjährige Verbandsrunde somit auf dem sehr guten zweiten Tabellenplatz ab.

Bezirksstaffel 2 Herren: Die Herrenmannschaft der TG 83 Ehingen war zu Gast beim SV Granheim. Der an Position drei spielende Stephan Höchstädter gewann sein Einzel gegen Martin Münch mit 6:4, 6:2. Tim Dittrich, bei der TG 83 an Position eins spielend, gab sich erst im dritten Satz mit 7:5, 6:7 und 6:10 Granheims Marius Holder geschlagen. Den weiteren Punkt für die TG 83 erspielte das Doppel Mario Beschorner/Daniel Joos mit 6:2. 6:4 gegen Martin Münch/Daniel Renner. Der Sieg ging mit 4:2 an Gastgeber Granheim, für den im Einzel neben Marius Holder noch Jonas Holzmann und Matthias Grab sowie im Doppel Holder/Holzmann punkteten.

Verbandsstaffel (4er) Herren 65: Die Herrenmannschaft AK 65 der TG 83 Ehingen hatte den TC Leutkirch zu Gast. Sämtliche Einzelspiele gewannen die Gäste. Allerdings gab sich der an Position zwei spielende Karl Wurst-Bühler erst im dritten Satz mit 7:6, 2:6, 5:10 geschlagen. Den Ehrenpunkt für Ehingen holte sich das Doppel Karl Wurst-Bühler/Roland Flad mit 6:4, 6:3.

Nach dem langen pandemiebedingten Ausfall von Vereinsaktivitäten fand bei der TG 83 Ehingen am vergangenen Wochenende das Einweihungsfest für den in Eigenarbeit neu erstellten Grillplatz statt. Bei musikalischer Begleitung durch das Vereinsmitglied Karl Thielemann und Co. wurden bei schönem Wetter im Freien endlich wieder Impulse für ein funktionierendes Vereinsleben gesetzt. Bei Kaffee und Kuchen und anschließendem Grillen saßen die Mitglieder der TG 83 bis tief in die Nacht gemütlich beisammen und ließen den Tag in netter Runde ausklingen.