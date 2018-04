Dagmar Egger Band heizt im Amadeus ein

Die Dagmar Egger Band hat am Ostermontag in Ehingen in der Brasserie Amadeus gespielt. Zahlreiche Ehinger ließen sich das natürlich nicht entgehen. Nicht ein Platz war noch frei und auch die Stehplätze waren begehrt.

Die Sängerin Dagmar Egger bot den Gästen mit ihren Bandmitgliedern ein abwechslungsreiches Programm. Von Jazz über Latin bis zu Pop und Rock war alles dabei. Dagmar Egger begeistert seit vielen als Solo- und Ensemblesängerin in den verschiedensten Stilrichtungen. Ihre jahrelange Bühnenerfahrung sah man ihr sofort an. Auf der Bühne fühlte sie sich sichtlich wohl. Ihre warme Altstimme, das sichere Rythmusgefühl und ihre charmant-humorvolle Art kamen besonders gut bei dem Publikum an. Und damit war sie nicht die einzige. Auch ihre Bandmitglieder konnten sich sehen lassen. Gitarrist Lothar Binder ist seit vielen Jahren in den verschiedensten Besetzungen oder auch als Gastmusiker unterwegs.

Martin Hess am Bass wird von den Kritikern als „Fels in der Brandung“ bezeichnet. Aber auch er glänzte durch das Ein oder Andere Solo. Besonders viele Soloeinsätze bekamen die Gäste von Saxophonspieler Volker Wagner zu Gehör. Dafür erntete er großen Applaus und viele Jubelrufe. Thomas Schwabe lies seine Finger nur so über die Tasten seines Keyboards fliegen. Und zu guter Letzt der Schlagzeuger Plinio Ziegelbauer. Er spielt bereits seit seinem 11. Lebensjahr und wird zusammen mit Martin Hess als den „Motor“ der Band bezeichnet. Die gemeinsame Karriere der Band begann im Jahr 2006. Stolz präsentierten sie nun ihre neue CD „little soul“.

Auch die Zuhörer Elke und Hans-Peter Götter waren von der Band begeistert. „Wir hören die Band zum ersten Mal, aber die werden wir uns sicher nochmal anhören. Die sind super!“ berichtet das Ehepaar. Sie sind seit drei Jahren nun Mitglieder im Jazzclub und kamen so auf die Veranstaltung. Das nächste Mal ist die Band in Kreuzlingen am 31. August zu hören. Nähere Informationen finden Sie auf der offiziellen Homepage der Band unter www.dagmareggerband.de .