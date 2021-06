Dänischer Nationalspieler verstärkt das Team Ehingen Urspring

Das Team Ehingen Urspring meldet einen Neuzugang: Der 25-jährige Aufbauspieler Sebastian Aris wird die Mannschaft verstärken. Aris könne es kaum erwarten, nach Süddeutschland zu kommen: „Ich bin sehr heiß darauf, Teil des Teams zu werden. Das Programm hat eine große Tradition, was ein wichtiger Faktor für meine Entscheidung gewesen ist.“ Coach Felix Czerny habe ihn überzeugt, „dass wir nächste Saison für Aufsehen in der ProA sorgen können und dazu werde ich meinen Teil beitragen“. Seine Rolle? „Ich liebe es, hart zu arbeiten und bin ein Anführer. Diese und andere Qualitäten werde ich mit nach Ehingen bringen“, sagt Aris.

WM-Quali statt zeitige Vorbereitung

In der vergangenen Saison war der Guard für die Svendborg Rabbits aktiv und erzielte dort im Schnitt 15,7 Punkte und 4,8 Assists pro Partie. Schon im vergangenen Sommer lief Aris für die dänische Nationalmannschaft auf, ließ besonders im Spiel gegen Litauen aufhorchen und kam in 17 Minuten Spielzeit auf 6 Punkte. Diesen Sommer wird Sebastian Aris erneut sein Land vertreten und im FIBA-Fenster vom 13. bis 18. August die WM-Qualifikation gegen Island und Montenegro spielen. Aris werde also etwas später in die Saisonvorbereitung einsteigen, angesichts der klaren Erwartungen in sein neues Umfeld, wohl kein Grund zur Besorgnis: „Wir werden jeden Tag extrem hart arbeiten, Spaß haben und im Moment leben. Wir wollen das Beste aus jeder Situation und Möglichkeit machen, die wir bekommen.“

Aris: Gibt „spannende Potenziale“

Die Vorfreude beim gebürtigen Viborger auf Deutschland, die ProA und besonders Urspring und Ehingen ist groß: „Ich freue mich sehr darauf, alle um das Team herum kennenzulernen: die Fans, die Sponsoren und die Trainer!“ Coach Czerny freut sich ebenfalls: „Sebastian ist ein Spieler mit hoher menschlicher und spielerischer Qualität und er verfügt über eine herausragende Mentalität. Das 'kleine’ Dänemark, das 'kleine’ Urspringer-Ehinger Basketballprogramm, es gibt sehr spannende Potenziale und wir freuen uns auf die gemeinsame Reise.“