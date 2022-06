Dämonen wählen ihre Vorstandschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Dämonengruppe, Mitglied der Narrenzunft Spritzenmuck, hat bei ihrer Hauptversammlung am Freitag, 3. Juni in der Rose in Berg nicht nur die Vorstandschaft gewählt, sondern auch den Ausschuss. An der Spitze der Gruppe wurde Zunftmeister Holger Frey mit seinen zwei Stellvertretern Oliver Kuhn und Tobias Götz von der Versammlung wieder gewählt, ebenfalls im Amt bleiben Schriftführerin Diana Glökler und Kassiererin Sabine Zubak.

Harmonisch und mit einer Brise Humor haben die Dämonen ihre Versammlung abgehalten. 99 Wahlberechtige Dämonen waren gekommen, dazu die Leihmaskenträger, die bald zu den aktiven Dämonen aufgenommen werden. Die Entlastung der Vorstandschaft nahm Ehrenzunftmeister Lothar Huber vor. Der Bericht des Zunftmeisters Holger Frey fiel in diesem Jahr erwartungsgemäß recht kurz aus, denn eigentlich würde Frey über die vielen Höhepunkte einer Fasnetssaison berichten. Doch Corona machte auch während der Fasnet 2022 vielen Veranstaltungen einen Strich durch die Rechnung.

Beim Blick voraus, den Vize Tobias Götz warf, stehen vor allem die kommenden Veranstaltungen der Gruppe, aber auch der Narrenzunft, im Fokus. So wird die Hauptversammlung der Narrenzunft Spritzenmuck am 24. Juni das nächste Highlight für die Dämonen werden, zumal sich vier Dämonenmitglieder als Freie Narrenräte aufstellen lassen werden. Am 9. Juli planen die Dämonen ihr traditionelles Sommerfest ab 17 Uhr am Narrenstadel, die Dämonentaufe ist am 22. Oktober und das Werkstattfest am 26. November geplant.

Neben der Vorstandschaft in den Ausschuss der Dämonen gewählt wurden: Tina DeGiuli, Christian Grab, Helmut Grab, Heike Götz, Dominik Kuch und Christina Nerlich. Zeugwart der Gruppe bleibt Dominik Schick, Kassenprüfer sind Miriam Renner und Wolfgang Denkinger.