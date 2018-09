D-Jugend der TSG zum Auftakt erfolgreich

Mit einem 31:2-Erfolg in Uttenweiler sind die Handballer der gemischten D-Jugend der TSG Ehingen fulminant in die neue Saison gestartet. Mit einem Rumpfteam von nur acht Spielern war Trainer Marco Herberger nach Uttenweiler gefahren. Schon in den ersten Minuten zeichnete sich die Überlegenheit der Ehinger ab. Die Ehinger spielten von Anfang an konzentriert und setzten die Vorgaben ihres Trainers konsequent und gut um. Dabei war es auch der guten Abwehrleistung von Torwart und Spielern geschuldet, dass der Sieg am Ende so hoch ausfiel. Folgende Spieler traten für Ehingen an: Lukas Freudigmann, Tim Gaumann, Niklas Herberger, Oliver Paschke, Florian Schelkle, Jannick Schnautz, David Wittenberg, Robert Zoller.