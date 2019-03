D-Jugend der TSG unterliegt dem Favoriten im Entscheidungsspiel knapp

Die gemischte Handball-D-Jugend der TSG Ehingen das Entscheidungsspiel um die Kreisliga-Meisterschaft bei der HSG Friedrichshafen-Fischbach mit 27:29 verloren. Die Seeanrainer waren als Heimmannschaft leicht favorisiert, zumal sie in der Spielrunde die besseren Ergebnisse für sich verbucht hatten. Bis zur zehnten Minute zeigten sich die Gäste aus Ehingen jedoch spielerisch variabler, schneller und überlegen, sodass sie mit 9:6 in Führung lagen. Fischbach vermochte spielerisch nicht zu überzeugen und setzte auf die körperliche Überlegenheit von zwei Jungen, wodurch sie zur Halbzeitpause zwei Toren Vorsprung hatten. In der zweiten Hälfte konzentrierte sich Friedrichshafen-Fischbach von Beginn an auf Einzelaktionen ihrer körperlich überlegenen Spieler. Die Ehinger hielten dagegen und kämpften bis zum Schluss mit einem guten Zusammenspiel um den Sieg, doch der Zwei-Tore-Rückstand war nicht mehr aufzuholen. Die Trainer Elke und Marco Herberger waren dennoch sehr zufrieden mit der wohl besten Saisonleistung ihres Teams und waren stolz auf die Jungen und deren spielerische Darbietung. Für die TSG Ehingen spielten: David Berger, Lukas Freudigmann, Tim Gaumann, Oskar Hahn, Till Henkel, Niklas Herberger, Jakob Höchstädter, Justin Luick, Gergö Marik, Oliver Paschke, Florian Schelkle, Jannick Schnautz, David Wittenberg, Robert Zoller.