D-Jugend der TSG gelingt Revanche

Mit einem 24:23-Sieg zum Saisonstart hat sich die gemischte D-Jugend der Handballabteilung der TSG Ehingen für den im Sommer knapp verpassten Staffelsieg bei der HSG Friedrichshafen-Fischbach revanchiert. Aufgrund kurzfristiger Ausfälle, darunter beide Torhüter, waren die Ehinger Jungen ersatzgeschwächt die Reise an den Bodensee angetreten. Obwohl das zum engeren Favoritenkreis gehörende Team der HSG Friedrichshafen-Fischbach zahlenmäßig und körperlich überlegen war, wurden sie vom fulminanten Start der Ehinger überrascht und gerieten in den ersten Minuten 1:6 in Rückstand. Spielerisch und läuferisch zeigte sich das Team von Marco und Elke Herberger klar besser und brachte ihren Vorsprung in die Halbzeit (16:10). Bis zur Hälfte der zweiten Halbzeit hielten die Jungen den Abstand, dann ließen die Kräfte nach, während gleichzeitig der Heimvorteil der HSG immer mehr zum Tragen kam. Vor allem in der Schlussphase zeigten die Ehinger D-Jugendlichen Biss und Durchhaltevermögen, sodass sie verdient die zwei Punkte mitnahmen. Für die TSG spielten: Sercan Akkus, Lukas Freudigmann, Tim Gaumann, Niklas Herberger, Oliver Paschke, Florian Schelkle, Jannick Schnautz, Alexander Widawka, Linus Willbold.