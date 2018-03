D-Jugend der TSG beendet die Rückrunde ungeschlagen

Mit dem 24:16-Erfolg hat die gemischte Handball-D-Jugend der TSG Ehingen in der Längenfeldhalle die Rückrunde gegen die Jungen von Alpla HC Hard abgeschlossen. Damit blieben sie in der Rückrunde ungeschlagen und belegen den zweiten Tabellenplatz – punktgleich mit dem TV Weingarten, aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs aber hinter dem Tabellenführer. Trotzdem zeigten sich die Trainer Richard Kolon und Maximilian Naas zufrieden mit dem Endergebnis der Runde und freuten sich über die Entwicklung der Mannschaft. Mit der Saison beendeten etliche Spieler auch ihre Zeit in der D-Jugend, nach Ostern wird es für sie in der C-Jugend weitergehen. Für die TSG traten an: Uriel Böckheler, Niklas Gaal, Leon Hellmuth, Jakob Höchstädter, Benjamin Mack, Lucas Mauz, Michael Naas, Philipp Schaude, Maximilian Schelkle, Moritz Schön, Daniel Stepanenko, David Wittenberg.