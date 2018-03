Dämpfer im Kampf um den Titel

Im Kampf um die Kreisliga-Meisterschaft haben die Basketballer der TSG Ehingen I an Boden eingebüßt. Sie zogen beim TSV Bad Boll II mit 47:66 den Kürzeren. Dagegen gewann die „Zweite“ der TSG ihr letztes Auswärtsspiel der Saison beim TSV Bad Boll I mit 61:57.

Die TSG I verpasste die Chance, bis auf einen Punkt an den spielfreien Spitzenreiter KSC Ehingen heranzurücken. Stattdessen haben sie durch das 47:66 beim Tabellendritten Bad Boll II nur zwei Punkte Vorsprung auf den siegreichen Gegner. Es lief von Anfang an nicht für die Ehinger, die nach einem ersten Viertel mit 9:14 in Rückstand lagen. Die TSG kämpfte sich heran, doch Bad Boll ging mit einer knappen Führung in die Halbzeit (29:26). Im dritten Viertel gelangen den Gästen nur fünf Punkte, die Heimmannschaft zog auf 49:31 davon. Bad Boll entschied auch das letzte Viertel, wenn auch knapp, für sich. Bei der TSG punktete nur Felix Reize zweistellig (12).

Die TSG II setzte sich in dem umkämpften Spiel gegen Bad Boll I mit 61:57 (27:21) durch. In der Hinrunde hatten die Ehinger klar gewonnen, waren sich aber bewusst, dass sie den Gegner nicht unterschätzen durften. Beide Teams fanden in der Offensive zunächst keinen Rhythmus, in der neunten Minute stand es erst 8:6 für Bad Boll. Dann drehte Ehingen auf und beendete den Abschnitt mit einem 7:0-Lauf. Die TSG hielt den Gegner auf Abstand (Pausenstand: 27:21) und erspielte sich in Viertel drei eine komfortable Führung (48:35). Bad Boll kam auf 51:50 heran, am Ende entschieden die vielen Freiwürfe: Dank der Quote von 69 Prozent im letzten Viertel gewann Ehingen. Erfolgreichste TSG-Werfer: Felix Pfeifer (20), Raphael Munding (17), Alexander Ernst (11).