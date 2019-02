Dämonengrotte eröffnet an neuem Standort

Mit gleich mehreren Neuheiten geht die Narrenzunft Spritzenmuck in die diesjährige Fasnetssaison. So wird am Glombigen Doschdig erstmals der Viehmarkt mit in das närrische Treiben einbezogen. Die Dämonengrotte wird dabei an den Viehmarkt umziehen. Ehingens Narrenboss Peter Kienle verspricht sich damit eine Entzerrung der Straßenfasnet am Glombigen.

Wir haben den Zuschlag für das Landschaftstreffen Donau am 12. und 13. Februar 2022 bekommen. Peter Kienle, Ehinger Narrenchef

Mit einer guten Nachricht für die Große Kreisstadt Ehingen im Gepäck ist eine Abordnung des Narrenrats der Narrenzunft Spritzenmuck von der Hauptversammlung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) im schweizerischen Willisau zurückgekehrt. „Wir haben den Zuschlag für das Landschaftstreffen Donau am 12. und 13. Februar 2022 bekommen“, freut sich Peter Kienle. Zuletzt hatte Ehingen das Landschaftstreffen Donau im Jahr 2013.

Ehingens Narrenchef Peter Kienle. (Foto: SZ-Archiv Kircheis)

Zu den Donauzünften gehören neben der Narrenzunft Spritzenmuck die Narrenzunft Mühlheim, die Narrenzunft Fridingen, die Bockzunft Stetten, die Narrenzunft Vetter Guser Sigmaringen, die Narrenzunft Gole Riedlingen sowie die Trommgesellenzunft Munderkingen. „Wir werden die Narrenrats-Wahlen am 27. Juni abwarten, sofort danach werden wir Arbeitsgruppen bilden, um durchdacht und nachhaltig für das große Landschaftstreffen zu planen“, erklärt Peter Kienle.

Weiterer Veranstaltungsort am Glombigen

Das Landschaftstreffen in Ehingen ist also noch Zukunftsmusik, zur Gegenwart gehört nun die Tatsache, dass die Narrenzunft als Veranstalter des Glombigen Doschdigs mit dem Viehmarkt einen weiteren Veranstaltungsort neben der direkten Innenstadt mit dazugenommen hat. „Auslöser für uns war natürlich die Dämonengrotte, die ja bekanntlich nicht mehr an ihrem bisherigen Standort hinter dem Ochsen sein kann. Die Dämonen haben sich dann an dem Wesen einer Grotte orientiert und den Viehmarkt als Veranstaltungsort vorgeschlagen. Denn die Dämonen wollen den Torbogen der alten Stadtmauer als Eingang in die Grotte machen“, sagt Kienle.

Bernd Lengsfeld, Günther Oettinger und Felix Werner (v.l.). (Foto: narren)

Nach mehreren Begehungen mit der Ehinger Stadtverwaltung hat die Narrenzunft dann grünes Licht für den Viehmarkt bekommen. Neben der Dämonengruppe wird auch Tom Breymaier, der frühere Betreiber des Ur-Schleckers in der Bahnhofstraße am Viehmarkt sein Veranstaltungszelt aufschlagen. „Auch wir als Narrenzunft sehen es als gut und wichtig an, am Glombigen weitere Möglichkeiten für die Besucher zu bieten. Deswegen ist die Ausdehnung zum Viehmarkt aus unserer Sicht sehr gut“, macht Kienle deutlich.

Die Fläche am Viehmarkt betrachte ich als Bereicherung für die Ehinger Fasnet. Oliver Klumpp, Zunftmeister der Dämonengruppe

Die Dämonen werden also mit der Grotte und einem runderneuertem Angebot an den Viehmarkt umziehen. „Die Fläche am Viehmarkt betrachte ich als Bereicherung für die Ehinger Fasnet. So wird das Angebot, beginnend vom Rosenstadel durch die ganze Stadt bis hin zur Unteren Stadt mit dem Adler, dem Deutschen Kaiser, dem Schwert und eben dem Viehmarkt abgerundent. Quasi eine Straßenfasnet durch die ganze Innenstadt“, sagt Oliver Klumpp, Zunftmeister der Dämonengruppe.

Denn die Dämonen, so Klumpp, wollen die Grotte und den Veranstaltungsort Viehmarkt etablieren. „Wir Dämonen fühlen uns in der historischen Kulisse des Viehmarkts gut aufgehoben. Wir haben lange nach einem passenden Standort für die Dämonengrotte gesucht. Denn wir wollen der Marke Dämonengrotte weiterhin gerecht werden“, so Klumpp, der sich vor allem bei der Narrenzunft, aber auch bei der Stadt Ehingen bedankt. „Die Stadt hat bei unserer Suche alle Hebel in Bewegung gesetzt“, sagt Klumpp.

Neuer Weg des Kinderumzugs

Laut Peter Kienle werden zudem die Eschengeister vom Hof des Amtsgerichts auf den Sparkassen-Parkplatz am Glombigen wechseln. „Auch ist im Gespräch, dass in der ehemaligen Schoko-Ecke am Glombigen bewirtet werden soll“, so Kienle.

Ebenfalls neu sein an der Fasnet wird der Weg des Kinderumzugs am 23. Februar, der alle zwei Jahre stattfindet. „Der Umzug läuft in die andere Richtung und löst sich dann am Theodulbrunnen auf“, so Kienle, der sich schon jetzt auf die vier Ehinger Fasnetsbälle und das dortige Programmn freut. „Es ist immer spannend, was die Akteure auf die Bühne zaubern“, so der Narrenchef.

