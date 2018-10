Dämonen taufen und ehren Mitglieder

Die Dämonengruppe Ehingen hat am Samstagabend ihre traditionelle Dämonentaufe im Hotel Adler veranstaltet. Fünf neue Dämonen wurden dabei in die Gruppe aufgenommen. Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Ehrung verdienter Mitglieder.

„Middla em Johr, zur ohgwohnda Zeit, kommet meine Dämona an Groggensee na und saget – ma brauchet de heit“, erklärt der Groggadäler, der Jahr für Jahr aus seinem schlammigen Groggenseebett im Herbst für einen Abend nach oben kommt, um die neuen Dämonen mit Groggenseewasser zu taufen. In diesem Jahr durfte der Dämonenchef fünf Dämonen in die Schar der Aktiven aufnehmen. Nico Kramer und Lisa Klumpp sind von den Jungdämonen zu den Altdämonen aufgenommen worden, neu zur Gruppe gestoßen sind Anna-Sophie Dworak, Daniela Heimbach und Mandy Peric.

Und wie es sich für richtige Dämonen gehört, mussten die Neuaufgenommenen dann auch einen Karpfen aus dem Groggensee verspeisen. Zum Nachspülen gab es den Dämonenschnaps, ein Sud, dessen Inhaltsstoffe lediglich der Groggadäler beschreiben kann.

Bei den Ehrungen durfte Zunftmeister Oliver Klumpp mit Eveline Braun und Franz Denkinger zwei besonders verdiente Dämonen für ihre 50-jährige Mitgliedschaft bei der Dämonengruppe ehren. „Da schwebt noch der Geist unserer Gründerzeit mit“, erklärte Klumpp, der beiden Jubilaren eine große Dämonenpuppe mit echtem Häs und Holzmaske als Anerkennung überreichte.

Seit nunmeher 40 Jahren trägt Kurt Metzger das Ehinger Dämonenhäs, er bekam als Dankeschön ein Bild mit seiner Maske überreicht.

Seit 30 Jahren bei den Dämonen sind Guido Albers, Michael Albrecht, Reinhold Türr und Sabine Zubak – alle bekamen eine Anstecknadel überreicht.

Seit 20 Jahren Dämonenmitglied sind Jenny Bachmann, Ruth Beckonert, Andreas Dreher, Monika Dreher, Gabriele Götz und Markus Welsch.

Für das Programm bei der Dämonentaufe sorgten die Täuflinge mit zwei lustigen Auftritten und für die Musik an diesem Abend war die Dämonen-Hausband „Time Square“ verantwortlich.