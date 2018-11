Dämon Oliver Klumpp ist der beste Schütze und erhält die Ehrenscheibe

247 Schützen und damit 43 mehr als im Vorjahr haben am diesjährigen Vereine- und Jedermannschießen des Sportschützenvereins Ehingen teilgenommen. Dabei wurden an drei Tagen nach Aussage von Oberschützenmeister Peter Banderitsch 5320 gewertete Schüsse abgefeuert. „Auch der Schlechteste gewinnt“, tröstete Banderitsch die nicht so treffsicheren Teilnehmer und überreichte dem Letzten jeder Liste eine Schwarzwurst. Mit nur 30,2 Teilern holte sich Griesingens Bürgermeister Oliver Klumpp die Ehrenscheibe. Als einer von vier Schützen der Dämona-Hempelesbuben war er auch bei der Mannschaftswertung in der Herrenklasse ganz vorne dabei. Mit 688 Ringen waren sie die beste Mannschaft, dicht gefolgt von Büttel und Krettenweiber 1 mit 687 Ringen, In der Damenklasse waren die Dämonen Schalmaien Damen 1 mit 649 Ringen die besten, in der gemischten Klasse die Dämona S-Klasse mit 654 Ringen. In der Einzelwertung ragten bei den Herren Steffen Klotz (185), bei den Damen Ursula Walter (176) und bei der gemischten Klasse Maria Schaible (180) heraus. Stärkste Teilnehmergruppe waren die 50 Dämonen, gefolgt von 40 Schützen des SV Niederhofen. Ein Kügele war auch dabei.