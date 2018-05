Dächinger Ortsdurchfahrt erstrahlt in neuem Glanz

Nach rund zwei Jahren Bauzeit hat Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann am Mittwoch die Ortsdurchfahrt im Alb-Teilort Dächingen symbolisch für den Verkehr freigegeben. Unter den Klängen des Musikvereins Dächingen haben Baumann, der Landtagsabgeordnete Manuel Hagel, der Erste Landesbeamte Markus Möller, Ortsvorsteher Alfons Köhler sowie Vertreter der Baufirmen und Ehinger Stadträte die Straße freigegeben.

Zwei Jahre Bauzeit, 2,5 Millionen Euro Kosten, eine Länge von 680 Metern – das sind die nackten Zahlen der neuen Ortsdurchfahrt in Dächingen. „Ein herrlicher Tag auf der Alb, ein großartiger Tag für Dächingen“, betonte Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann und erklärte, dass in den vergangenen Jahren viel im Ehinger Alb-Teilort passiert ist. „Der Dorfplatz wurde neu gemacht, ein Gewerbegebiet erschlossen, das Biosphären-Infozentrum gebaut. Diese Ortschaft hat Zukunft“, so Baumann. Ein Teil von Dächingens Zukunft liegt auch unter der Straße – schließlich wurden für die Anlieger nicht nur neue Telefon- und Stromleitungen eingezogen, sondern auch Leerohre für die Breitbanderschließung bis an jedes Grundstück verlegt. Zudem wurden einige Häuser von der Erdgas Südwest ans Gasnetz angeschlossen. Ebenso wurden im Zuge der Kreisstraße 7336 der Kanal und die Wasserleitungen erneuert, man hat sich hier für ein modifiziertes Mischsystem entschieden, bei dem das Oberflächenwasser der Straße über zwei neue Retentionsbecken am Ortsanfang und Ortsende versickert.

Die Straßenbeleuchtung ist auf die umweltfreundlichere LED-Technik umgestellt worden, ganz neu ist in Dächingen nun direkt am Dorfplatz eine Stromtankstelle, an der E-Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe zum Biosphären-Informationszentrum auftanken können. Besonders stolz ist Dächingens Ortsvorsteher Alfons Köhler auf das von einer Künstlerin gestaltete neue Dächinger Ortseingangsschild, auf dem der Dorfplatz zu sehen ist. Dieses wurde am Mittwoch von OB Alexander Baumann und Manuel Hagel feierlich enthüllt.