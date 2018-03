Dächinger Fackelbuben stapeln sehr hoch

Wer von Dächingen nach Mundingen fährt, dem fällt zurzeit von weitem schon ein mächtig hohes Gebilde ins Auge. Es ist der hoch aufragende Fackelhaufen am Ende des Sportgeländes.

Die höchste Fackel – so die Bezeichnung des andernorts Funken genannten Feuers am Wochenende nach Aschermittwoch – in der ganzen Gegend zu errichten, ist das Bestreben der Dächinger Facklabuaba. Zwölf Meter hoch war der Reisig- und Holzstoß schon am Mittwoch. Bei 14 Metern endet die Stange in der Mitte. An ihr wird traditionsgemäß eine Hexenfigur befestigt. So ist es seit langem wie andernorts althergebrachter Brauch. Die Verbrennung einer Hexenpuppe ist nicht etwa eine nostalgische Verharmlosung der Hexenverbrennungen der frühen Neuzeit. Sie symbolisiert eher das Verbrennen der Fasnacht, schwäbisch vielerorts Fasnet genannt, am Beginn des 40-tägigen Fastens, und der war in Rom ab dem Ende des 4. Jahrhunderts am sechsten Sonntag vor Ostern.

Je nach Tag 15 bis 20 Buben im Alter von elf bis 20 Jahren fangen in Dächingen nach alter Tradition schon vor Weihnachten an, Material für die Fackel zu sammeln. Schließlich würden die ausgedienten Christbäume danach bei weitem nicht ausreichen, ein vernünftiges Feuer hinzubekommen. Also wird herangeschafft, was das Dorf und die Landschaft hergeben, und das ist jedes Jahr eine riesige Menge an Holz und Reisig. Daran herrscht kein Mangel, seit man Öfen und Herde statt mit Kohlen und Holz mit Öl oder gar mit Erdgas heizt.

Wer nun glaubt, mit dem aufgeschichteten und ringsum gelagerten Brennmaterial sei die Anlieferkapazität in Dächingen erschöpft, wird eines Besseren belehrt, wenn er immer noch und immer wieder aus dem Dorf herangekarrte Wagenladungen sieht. An nachwachsendem Brennstoff fehlt es wahrlich nicht.

Nicht nach, sondern neben der Arbeit bereitet den Facklabuaba Vergnügen, sich zwischendurch und bei schönem Wetter auf im Halbkreis außerhalb der Reichweite des Feuers aufgestellten alten Polstermöbeln auszuruhen. In einem Bauwagen steht alles bereit, den zahlreichen am Samstag erwarteten Zuschauern einen angenehmen Abend zu bereiten. Wie alle Jahre gibt es Punsch und Glühwein und dazu heiße Saitenwürste mit Brot.

Das Funken- oder Fackelfeuer ist ein alter Brauch, der heute noch im schwäbisch-alemannischen Raum (Vorarlberg, Liechtenstein, Schweiz, Elsass, Schwarzwald, Allgäu, Oberschwaben sowie im Tiroler Oberland und Vinschgau), aber auch in Ostfrankreich und bis in die Gegend von Aachen sowie bei den Sathmarer Schwaben in Rumänien verbreitet ist. Gemäß einer europaweiten Untersuchung von Feuerbräuchen geht das Abbrennen des Feuers am Funkensonntag auf noch heute in Oberitalien gebräuchliche Feuer zum römischen Jahresanfang am 1. März zurück. Der Ursprung wäre danach zwar ein heidnischer, aber römischer, zur Jahreszeit aber allemal passender Brauch.

Den Weltrekord an Höhe werden die Dächinger Facklabuaba wohl auch dieses Jahr nicht einstellen. Ihn hält seit dem 12. März 2000 die Funkenzunft Gaißau am Vorarlberger Bodenseeufer mit einem 41 Meter hohen Funkenfeuer.