Credo-Musik-Projekt zu Palestrina

Am Sonntag, 15. Januar, 14.30 Uhr erschließt Dekanatsreferent Dr. Wolfgang Steffel in der Wiblinger Basilika bei einer Andacht mit Impulsen und eingespielten Hörbeispielen Messen des italienischen Renaissance-Komponisten Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594).

Franz Liszt hatte beim Hören von Palestrina „tönende Granit- und Porphyr-Säulen“ vor Augen. Die ausgewählte Musik entführt die Teilnehmer in die Sixtinische Kapelle und die Karfreitagsliturgie des Vatikan. Das „Stabat mater“ mit Blick auf das große Kreuz in der Klosterkirche zu hören, hinterlässt einen bleibenden Eindruck. „Die Musik Palestrinas ist Andacht pur und bahnt zugleich Wege gen Himmel und ins eigene Herz“, ist Dr. Wolfgang Steffel überzeugt, der Hilfen zur Musikdeutung bereitstellt und Palestrinas Musik als „ein Therapeutikum für die Ausgeglichenheit der Seele“ empfindet. Die Teilnahme an der Veranstaltung des katholischen Dekanats Ehingen-Ulm ist ohne Anmeldung bei freiem Eintritt möglich.

Das Credo-Musik-Projekt wurde im Herbst 2019 gestartet. Etwa einmal im Quartal werden seither Credo-Vertonungen aus Messen bedeutender Komponisten vorgestellt. Zu Beginn stand ein Wechselspiel zwischen Messen aus dem Barock und der Klassik, das in beide musikgeschichtliche Richtungen immer weiter ausgriff und so den vielfältigen Kosmos von geistlichen Kompositionen mit Hörbeispielen erschloss. 2023 steht unter dem Leitwort „Italienische Ohrmelodien“.