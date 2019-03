Country-Freunde feiern lange Musiknacht in Ehingen

Teilweise von weit her waren die Country- und Bluegrass-Freunde nach Ehingen gekommen, um mit drei Bands, den Western Friends Kötz und den Virginia Line Dancers aus Ravensburg ein großes Festival zu feiern. Dresscode war Westernlook mit Stetson, kariertem Hemd, Fransen-Weste und -Hose, aber mindestens einer Jeans.

Country-Musik ist Anfang des 20. Jahrhunderts aus der traditionellen Volksmusik der Einwanderer aus Europa vor allem aus England und Irland entstanden und hat sich mit der Old Music aus den Appalachen zu der heutigen Country-Musik entwickelt. Die klassischen Instrumente sind Fidel, Mundharmonika, Akkordeon, Gitarre, Banjo, Mandoline und Dobro. Bluegrass ist eine Richtung, die vor allem Einwanderer aus Irland beigesteuert haben.

Den Anfang machten ganz im Western Style Ruben & Matt and the Truffle Boys, wilder, rauer energiereicher Sound ist das Markenzeichen der fünf Italiener, wie aus einem Italo Western entsprungen wirkten sie. Herzstück der Band sind der Mandolinenspieler Matt Ringressi und Ruben Minuto, der mit seinem energiegeladenen Gitarrenspiel das Publikum in die 1940er-, 50er- und 60er-Jahre der Bluegrass-Musik zurückversetzt.

Geigenspielerin Mairi Rankin von der Band „The Outside Tramp“ kann auch ausgezeichnet steppen. (Foto: Sz- Körner)

„Irish Folk at the very best“ kündigte Moderator Friedrich Hog „The Outside Tramp“ an und versprach dem Publikum nicht zu viel. Aus Irland, Schottland, den USA und Kanada kommen die vier Damen und ihr Gitarrist Cilllian Ó Dálaigh. Erfrischend interpretieren sie den Irish Folk mit viel Spiellaune und beeindruckender Virtuosität. Allein der Geigenspielerin Mairi Rankin, die auch ausgezeichnet steppen kann, zuzuhören und zuzusehen, war ein Genuss. Teresa Horgan spielte die Flöte und sang, Fiona Back spielte das Akkordeon und Ailii Robertson die Harfe. „Dark Reels“ aus ihrem neuen Album ist erst ganz langsam und verhalten und wird dann immer schneller von einem schottischen Liebeslied zu einem Lied für Square Dancer. „Steigt auf die Tische und flippt aus“, ermunterte die Sängerin die Zuschauer, die schon mit den Füßen wippten. Bei der Zugabe durften sie sogar mitsingen.

Ein schottischer oder irischer Whisky an der Bar zum Erholen und ab ging die Post mit den Virginia Line Dancers aus Ravensburg. Man tanzt in der Linie oder in Reihen hintereinander, das macht den Unterschied zum Square Dance aus. Mit viel Temperament wirbelten die Tänzer zu flotter Country-Musik über die Bühne.

Mit der Randy Thompson Band gab es erst mal kräftig etwas auf die Ohren und endlich auch die richtige Musik zum Mittanzen. Der Musik aus seiner Heimat Virginia hat sich Randy Thomson verschrieben, seine Songs verfasst er meist selbst. Country, Blues, Rock, Bluegrass, Folk – das alles bringen er und seine Band, dabei auch sein Sohn, überzeugend zu Gehör.

Am Ende der langen Bluegrass- und Country-Nacht gab es ein großes Finale mit allen drei Bands und den Ankündigungen für das 24. Festival im nächsten Jahr.