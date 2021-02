Coronafall in Dettinger Notbetreuung

Bei einer Mitarbeiterin des städtischen Kindergartens Zwergenhäuschen im Ehinger Stadtteil Dettingen liegt aktuell ein positives Corona-Testergebnis vor. Betroffen ist die Notbetreuungsgruppe mit insgesamt elf Kindern und zwei Mitarbeiterinnen.

Erforderliche Maßnahmen

Nachdem das positive Testergebnis der Mitarbeiterin am Samstagnachmittag vorlag, hat die Stadtverwaltung Ehingen umgehend die erforderlichen Maßnahmen eingeleitet. Die Informationsketten haben gut funktioniert, so dass noch am Samstagnachmittag über die Einrichtungsleitung alle Eltern der betroffenen Kinder und alle betroffenen Mitarbeiterinnen über die aktuelle Situation informiert werden konnten. Die erforderlichen Daten wurden an das Gesundheitsamt beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis gemeldet.

Telefonisch kontaktiert

Die betroffenen Familien und Mitarbeiterinnen wurden vom Gesundheitsamt telefonisch kontaktiert. Alle betroffenen Kinder und die beiden Mitarbeiterinnen sind nun in Quarantäne. Für weitere Notbetreuungsfälle ist eine Betreuung durch andere Mitarbeiterinnen gewährleistet, teilt die Stadt Ehingen mit.