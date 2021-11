Corona-Warnstufe: Das ändert sich für die ADK GmbH

In Baden-Württemberg wird die Corona-Warnstufe ausgerufen. Die damit zusammenhängenden Einschränkungen treten direkt am Mittwoch, 3. November, in Kraft. Für die Einrichtungen der ADK GmbH heißt das: In bestimmten Bereiche gilt 3G Plus.

Sowohl beim Training in den Fitnessstudios „mags“, „S 29“ und „Cardio Plus“ als auch beim Essen in den Restaurants und Cafés in den Gesundheitszentren Blaubeuren, Ehingen und Langenau müssen nicht immunisierte Menschen die Bestätigung eines PCR-Tests vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Für Patienten, die physiotherapeutische Leistungen in Anspruch nehmen, gilt dies nicht. Ebenso ist es weiterhin möglich, auch ohne einen PCR-Test Essen abzuholen und außerhalb des Gebäudes zu verzehren. Nicht-immunisierte Besucher im Pflegeheim müssen sich an die maximale Zahl an Kontaktpersonen halten. In den Krankenhäusern gibt es keine Veränderungen.

Die ADK GmbH weist darauf hin: Kinder bis einschließlich sieben Jahre, die noch nicht eingeschult sind, sowie Schulkinder brauchen keinen Test. Und folgende Personengruppen brauchen aktuell auch in der Warnstufe keinen PCR-Test, sondern einen Antigenschnelltest: Minderjährige, die nicht mehr in die Schule gehen, Personen, für die es aktuell keine Stiko-Empfehlung gibt, Schwangere, weil die Stiko ihnen die Impfung erst seit 10. September 2021 empfiehlt und Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können.