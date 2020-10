Corona: Landrat und Ärzte appellieren an Vernunft

Vor dem Hintergrund des Ausrufs der sogenannten Pandemiestufe zweiten „Anstiegsphase“ durch das Land Baden-Württemberg appelliert Landrat Heiner Scheffold an die Bürgerinnen und Bürger des Alb-Donau-Kreises, sich stets und auch in unbeobachteten Momenten verantwortungsvoll gegenüber ihren Mitbürgern zu verhalten und zudem weiterhin konsequent die AHAL-Regeln (Abstand-Händehygiene-Alltagsmaske-Lüften) anzuwenden.

Alle müssen mitmachen

„Das Ärztliche Lagezentrum, die Pandemiebeauftragten und die Ärztinnen und Ärzte in der Region leisten einen starken und unverzichtbaren Beitrag in der Pandemiebekämpfung. Bei den Testungen von Reiserückkehrenden und nach Corona-Fällen in Schulen oder Kindertagesstätten wird dies besonders deutlich. Aber wir alle müssen mitmachen und uns verantwortungsbewusst verhalten“, sagt Landrat Heiner Scheffold.

Ärztliche Empfehlungen

Das Ärztliche Lagezentrum der Kassenärztlichen Vereinigung im Alb-Donau-Kreis und in der Stadt Ulm hat nun mit ärztlichen Empfehlungen zu den Themen Quarantäne und Covid-Abstriche eine Pressemitteilung veröffentlicht. „Was darf ich, was soll ich nicht, wie lange dauert die Selbstisolierung? Das sind Fragen, die wir täglich beantworten. Darüber hinaus erleben wir aber auch leider immer wieder, dass Patientinnen und Patienten trotz Verpflichtung zur Isolierung bei der Ergebnismitteilung nicht zu Hause angetroffen werden können, weil sie sich beim Einkaufen, bei Freunden oder beim Sport befinden“, schreiben die Ärzte des Lagezentrums.

Telefonische Anmeldung

„Der Weg zum Test erfolgt über die telefonische Anmeldung in der Hausarztpraxis. Diese führt den Test selbst durch oder überweist Sie an eine der 39 Corona-Schwerpunktpraxen (CSP) in der Region. Gehen Sie auf direktem Wege, pünktlich zum vereinbarten Termin in die Praxis. Unter speziellen Schutzmaßnahmen erfolgt dort der Abstrich aus dem hinteren Rachenraum und der Nase. Sie bekommen dort ein Informationsblatt mit einem QR-Code ausgehändigt. Diesen können Sie auf Ihrem Smartphone in der Corona-Warn-App einlesen und erhalten dort das Ergebnis. Danach gehen Sie bitte wieder auf dem direkten Weg nach Hause und bleiben dort unbedingt mindestens so lange in Selbstisolation, bis Sie telefonisch oder über den QR-Code über das Testergebnis informiert werden. Der Eingang des Testergebnisses dauert derzeit in der Regel mindestens 24 Stunden. Abhängig von dem jeweiligen Probenaufkommen und den Laborkapazitäten ist eine Bearbeitungszeit von bis zu vier Kalendertagen möglich. Daran kann auch die Arztpraxis nichts ändern“, so die Ärzte.

Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten ist zudem wichtig, dass Sie sich unverzüglich in die eigene Häuslichkeit begeben, dort in Selbstisolation bleiben und sich bei Ihrem Rathaus (Ortspolizeibehörde) online oder telefonisch registrieren.