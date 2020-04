Corona-Hilferuf im Netz: Alb-Donau-Klinikum sucht Schutzkleidung und Masken

Die ADK GmbH, Betreiber diverser Kliniken und Pflegeeinrichtungen im Alb-Donau-Kreis, hat im sozialen Netzwerk Facebook einen Spendenaufruf gestartet. Darin wendet sich das Klinikum an Unternehmen, aber auch Privatpersonen, und bittet um Sachspenden.

So werden sogenannt FFP2- beziehungsweise FFP3-zertifizierte Masken und entsprechende Schutzkleidung dringend gebraucht. Momentan seien zwar noch genügend Vorräte vorhanden, allerdings seien auch die Einrichtungen des Unternehmens im Landkreis von Lieferengpässen betroffen und die Vorräte würden nur für einen bestimmten Zeitraum reichen, teilt das Unternehmen mit.

Die Materialien müssen zudem originalverpackt und ungeöffnet sein, sonst dürfen die Kliniken die Masken nicht verwenden. Wer Spenden möchte, kann sich unter der Telefonnummer 07931/ 5865515 oder der E-Mailadresse schutzkleidung@adk-gmbh.de melden.

Baden-Württemberg braucht nach Berechnungen des Landesgesundheitsministerium pro Tag rund 750.000 Schutzmasken, Handschuhe und Anzüge, darunter 450.000 MSN-Masken, 300.000 FFP-Masken. FFP-Masken schützen sowohl Träger als auch seine Kontaktpersonen vor Corona-Viren.

Das Land hat 30 Millionen Masken, Brillen, Anzüge und Handschuhe bestellt, davon sind derzeit drei Millionen bereits angeliefert. Hinzu kommen 800.000 Stück Material vom Bund und 110.000 gespendete Dinge.

Das Land erwartete weitere Lieferung aus China am 7. April. Wegen Engpässen bei Transport und Produktion werden aber der Bedarf an Schutzmaterial in den kommenden Tagen nicht gedeckt werden können, sagt ein Mitarbeiter des Ministeriums.