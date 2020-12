Corona-Fälle an der Grundschule Berg und Michel-Buck-Schule

Von Schwäbische Zeitung und Deutsche Presse-Agentur

Eine kostenlose Schnelltest-Aktion für ein sicheres Weihnachtsfest kündigte das Gesundheitsministerium in der vergangenen Woche an. An rund 150 Standorten in über 120 Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg sollten dafür insgesamt 80.000 kostenlose Antigen-Schnelltests zum Nachweis des Coronavirus Sars-CoV-2 zur Verfügung gestellt werden.

Doch nicht überall klappt das reibungslos. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) steht deshalb in der Kritik.