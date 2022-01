Was der philosophische Blick auf die Pandemie bringen kann

Weil es noch viel zu bereden gibt, wird es am Donnerstag, 17. Februar, um 20 Uhr eine Fortsetzung der philosophischen Betrachtung pandemischer Phänomene geben. Thema werden dann die Sprache, Angst, der Umgang mit dem Tod und die technische Dominanz in der Corona-Zeit sein. Veranstaltungen der Reihe „Philotheo“, in der es um das Wechselspiel von Theologie und Philosophie geht, finden immer am Neunten eines Monats um Acht am Abend statt. Teilnahme ist über www.zoom.us mit Meeting-ID: 885 269 9290 und Kenncode: 196365 möglich. Über E-Mail: dekanat.eu@drs.de werden auf Wunsch auch Link oder Telefonnummer zum Mithören zugeschickt.