Corona-Abstrichzentren werden geschlossen

Der Betrieb der zusätzlichen Versorgungsangebote während der Corona-Pandemie wird in mehreren Schritten im Laufe des Monats Juni eingestellt, teilt Jörg Simpfendörfer,Vorstandsreferent des Gesundheitsnetzes Süd mit. Die Fallzahlen an den Abstrichstellen und im Hausbesuch, sowie die Zahl der Neuerkrankungen in der Region rechtfertigen es, den Auftrag an die vorhandenen Fieberambulanzen und Hausärzte zurückzugeben. Die Umstellung sei mit den Arztpraxen und dem Landratsamt abgestimmt.

Aufgrund der Anfang März stark ansteigenden Fallzahlen hatte der Alb-Donau-Kreis in enger Abstimmung mit den Städten Ulm und Ehingen und gemeinsam mit der niedergelassenen Ärzteschaft der Region, der Gesundheitsnetz Süd, dem Ärztenetz G´sundregion sowie dem Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes in Ulm in einem kurzfristigen Kraftakt die räumlichen, technischen und organisatorischen Voraussetzungen für den Betrieb zweier stationärer Testpraxen geschaffen, die am 20. und 21. März ihre Arbeit aufgenommen haben (wir berichteten).

Versorgung am Wochenende gewährleistet

Weiterhin wird es auch am Wochenende und den Feiertagen eine Versorgung geben. Diese wird jedoch ausschließlich über die allgemeine ärztliche Notdienstnummer 116 117 in Ulm vermittelt. Auf der Rettungsleitstelle werden auch in den nächsten Wochen Ärzte zur telefonischen Erstberatung und Lenkung der Patienten eingesetzt.

Bis Ende Juni ist das Abstrichzentrum am Stadion in Ehingen montags bis freitags zwischen 13 und 16 Uhr geöffnet. Samstags, sonntags und an Feiertagen ist geschlossen, hier ist die allgemeinärztliche Notdienstnummer zu wählen. Die Schließung des Abstrichzentrums ist für Ende Juni geplant. Bereits ab Montag, 8. Juni, ist das Abstrichzentrum am Volksfestplatz an der Ulmer Messe geschlossen.