Corinna Brunner erhält den Preis des Landrats

An der Kaufmännischen Schule Ehingen ist mit dem mündlichen Teil der Abschlussprüfung des Kaufmännischen Berufskollegs II und des Kaufmännischen Berufskollegs Fremdsprachen das Schuljahr zu Ende gegangen. Schulleiter Tobias Kamm verabschiedete die Schülerinnen und Schüler klassenweise und überreichte dabei den Preis des Landrats für die beste Gesamtleistung an Corinna Brunner. Davon berichtet die Schule in einem Schreiben.

Preise und Buchpreise erhielten: Corinna Brunner (Bremelau), Ute Dittrich (Allmendingen), Sissy Honold (Erbach) und Sina Locher (Münsingen).

Belobigungen für gute Leistungen erhielten: Aileen Aigner (Heroldstatt), Felicitas Blaschek (Emerkingen), Laura Bloching (Schelklingen), Fabienne Bosler (Untermarchtal), Robin Heckmann (Blaubeuren), Jule Herde (Emerkingen), Markus Lömker (Blaubeuren), Tom Manz (Laichingen), Antonia Ratiu (Ulm), Kerstin Riedle (Münsingen), Amelie Widenmann (Blaubeuren), Beatrice Wildermuth (Laichingen).

Die Prüfung ebenfalls bestanden haben im zweijährigen Kaufmännischen Berufskolleg Fremdsprachen Leo Berger (Blaubeuren-Gerhausen), Luca Fritzmann (Heroldstatt-Ennabeuren), Umut Karakus (Laichingen), Diana Margineanu (Ulm), Evelyn Missel (Hausen a. B.), Lia Rommel (Schelklingen), Patrick Schuller (Schemmerhofen-Altheim), Violetta Sommerfeld (Ehingen), Kim Stark (Ehingen), Selinay Yilmaz (Blaubeuren) und im Kaufmännischen Berufskolleg II Finn Anders (Laichingen), Shiva Ayhan (Laichingen), Semih Azak (Ehingen), Jan Bernt (Erbach), Marie Blaha (Westerheim), Semih Bougioukli (Blaubeuren), Hannes Braß (Untermarchtal), Niklas Fülle (Laichingen), Jule Griesinger (Heroldstatt-Ennabeuren), Luisa Groner (Blaubeuren), Luka Güner (Blaubeuren), Elisabeth Hohnstein (Laupheim), Egzonita Imeraj (Erbach), Hannes Knupfer (Ehingen), Chantale Köhler (Ehingen), Maximilian Kramer (Ehingen), Jasmin Lehmann (Erbach), Johannes Mattheis (Blaubeuren), Mustafa Mavis (Ehingen), Silas Mikulasch (Ehingen), Merve Özyürek (Ehingen), Ahmet-Kaan Özsarac (Ehingen), Tim Orbe (Allmendingen), Luca Otto (Allmendingen), Joshua Rauschmaier (Westerheim), Niklas Richter (Münsingen), Niklas Rieder (Ehingen), Sevgi Sartekin (Ehingen), Niklas Schrodi (Obermarchtal), Lukas Schwarz (Erbach), Cindy Steeb (Heroldstatt), Lisa Walter (Rottenacker), Erich Wegelin (Ehingen), Ceren Yildiz (Ehingen).