„Cops Unlimited“ rocken mit neuer Besetzung

Nach einer halbjährigen Pause und mit neuer Besetzung tritt am Dienstagabend die Ehinger Polizeiband „Cops Unlimited“ im Rosenstadl in der Hauptstraße in Ehingen an. Start zum „Rock in den Mai“ ist um 21 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei.

Neu mit dabei sind Jenny Schremmer aus Nasgenstadt und Paul Schäfer aus Ehingen. Beide übernehmen künftig bei den Cops den Gesangspart. Sowohl Jenny, als auch Paul bringen reichlich musikalische Erfahrung mit. Jenny Schremmer ist noch immer als Solistin bei verschiedenen Veranstaltungen, meist Hochzeiten, zu buchen.

Während Paul Schäfer dem ein oder anderen noch als ehemaliger Sänger der Band „Firefly“ bekannt sein dürfte. Das Genre der Band hat sich mit den beiden Neuen noch rockiger als bisher entwickelt. Weiterhin mit dabei sind Thomas Kner und Oli Bartke an den Gitarren, Norbert und Max Huber am Bass und den Drums. Am Mischpult steht Peter Schad.