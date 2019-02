„Coaching4Future“ informiert Schüler

Für die Schüler der zehnten Klassen des Johann-Vanotti-Gymnasiums hat die endgültige Berufswahl noch etwas Zeit. Nur drei Mädchen wussten, dass sie Medizin, Tiermedizin oder Architektur studieren wollen. „Coaching4Future“ vom Bildungsnetzwerk Baden-Württemberg hat ihnen aufgezeigt, welche vielfältigen Möglichkeiten es im Bereich Mobilität und Lifestyle gibt, den sich die Schüler aus einem Themenkatalog gewählt hatten.

„Wir wollen mit Euch in die Berufe der Zukunft schauen, wie Mathematiker Leben retten, Techniker Robotern das Greifen beibringen, Naturwissenschaftler die Umwelt retten und Informatiker Trends setzen“, sagte Melanie Baur, die zusammen mit Susanne Fries diese Berufe vorstellte. Fortbewegung der Zukunft braucht eine neue Infrastruktur wie etwa die geplante Röhre zwischen Los Angeles und San Francisco, durch die eine Kapsel mit 28 Personen an Bord geschossen wird, um rund 600 Kilometer in einer halben Stunde zurückzulegen. Ein Prototyp wird in der Wüste von Kalifornien auf acht Kilometern erprobt. Eine ähnliche Röhre könnte im Hamburger Hafen die Container transportieren. Man braucht für solche Projekte Maschinenbauer für neue Antriebstechniken, Geowissenschaftler für das Gelände, Wirtschaftsingenieure um zu klären, was technisch machbar ist und wie es sich finanziert. Eine andere Möglichkeit, Verkehrswege besser zu nutzen, ist ein mehrteiliges Auto. Droht ein Stau, fährt das Fahrunterteil auf einen Parkplatz, die Insassenkabine wird von einer Drohne abgeholt und an den Zielort gebracht; für Rettungskräfte eine höchst interessante Alternative. „An diesem Auto wird in Baden-Württemberg gearbeitet“, sagte Susanne Fries.

Textil- und Bekleidungstechniker, Chemieingenieure und Verfahrenstechniker haben T-Shirts mit Muster aus hauchdünnen Solarzellen, die das Handy aufladen, entwickelt, zeigte Melanie Baur den Schülern aus dem Themenkreis Lifestyle. Leuchtende Textilien, in die ein Leuchtfaden eingewebt ist, sind im Straßenverkehr vorteilhaft. Viel interessanter fanden die Schüler das T-Shirt, das computergesteuert sämtliche inneren Organe des Menschen und ihre Funktion für Medizinstudenten anzeigt.

Zum Thema Lifestyle gehört auch die Ernährung des Menschen. Jeder weiß, dass heute so viel Fleisch wie nie zuvor gegessen wird. Kühe stoßen Methangas aus, das 30-mal klimaschädlicher ist als CO. Hinzu kommt die Übersäuerung des Bodens durch Fäkalien und dass für Tierfutter viel Fläche für den Anbau verbraucht wird. Chemiker, Lebensmitteltechnologen, Maschinenbauer, Kältetechniker haben versucht, Fleisch im Labor herzustellen. Aus der Stammzelle einer Kuh wurde es gezüchtet, mit Rote-Beete-Saft eingefärbt und später zum Burger verbraten – es soll sogar geschmeckt haben. Für den Verbrauch hergestellt, würde das Kilo 15 Euro kosten, sagte Susanne Fries. Auf die Frage, wer so etwas essen würde, gingen nur sehr, sehr wenige Hände in die Höhe. „Dann doch lieber Vegetarier“, meinte eine Schülerin.