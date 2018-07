Clowns schenken Lebensfreude

Aus Humor schöpfen Irene Gröh-Schaufler aus Merklingen und ihre Partnerin Irene Rieger die Kraft, mit der sie als die Clowns Lina und Sina andere Menschen mit Lebensfreude anstecken.

Die kindliche Unbeschwertheit weiterzugeben an Menschen in schwierigen Situationen, in Lebenskrisen und überhaupt, haben sich die beiden Frauen vorgenommen und tun es auf Anfrage gerne in Spitälern und Seniorenheimen, wie kürzlich im Ehinger Haus Katrin an der Blaubeurer Straße.

In der Ravensburger Clownschule hat sich Irene Gröh-Schaufler zum Klinikclown ausbilden lassen. Der Verein Humorcare machte sie zum Humorberater. Das Konstanzer Trainingsinstitut Humor-Kom verlieh ihr den Titel Humortrainer. Was ein Clown nicht kann? - Böse sein.