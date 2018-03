Clevere TSG gewinnt in Weingarten

Die Handballer der TSG Ehingen haben ihr letztes Auswärtsspiel der Bezirksliga-Saison 2017/18 beim TV Weingarten mit 29:24 (14:12) gewonnen. Nach weitgehend ausgeglichenen ersten 30 Minuten stellten die Gäste zu Beginn der zweiten Halbzeit die Weichen auf Sieg.

TSG-Trainer Winfried Biberacher war mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim TV Weingarten, der noch nicht frei von Abstiegssorgen ist, zufrieden. Insgesamt 24 Gegentreffer, davon zwölf in jeder Halbzeit, sah er als Beleg für eine ordentliche Abwehrleistung und das Werk der Torhüter Daniel Geyer und Tristan Klein, der unter anderem zwei Siebenmeter des Gegners parierte. Im Angriff dagegen „hätten wir noch etwas mehr machen können“, so Biberacher. So waren die Ehinger mitunter nicht konsequent genug in der Chancenverwertung, allein drei Strafwürfe wurden vergeben.

Doch wenn es darauf ankam, trafen die Gäste. Die Ehinger hielten in der zweiten Halbzeit, nachdem sie zu Beginn des zweiten Durchgangs eine 17:12-Führung herausgeworfen hatten (Winfried Biberacher: „Da hatten wir eine super Phase im Angriff“), den Gegner auf Distanz. „Wir haben clever gespielt und unseren Vorsprung gehalten“, sagte der TSG-Trainer.

In der ersten Halbzeit war es dem Tabellenvierten nicht gelungen, sich nennenswert abzusetzen. Anfangs legte der Tabellenneunte aus Weingarten vor, beim 3:2 führten erstmals die Ehinger, die nicht mehr in Rückstand gerieten. Beim 7:7, 8:8 und dann beim 11:11 lag der Gastgeber gleichauf, ehe sich die TSG eine Zwei-Tore-Führung erspielte, die auch zur Pause bestand. Mit fünf Treffern innerhalb von drei Minuten zogen die Gäste dann davon, näher als bis auf drei Tore kam Weingarten nicht mehr heran. Angeführt von den beiden achtfachen Torschützen Sebastian Kiem und Manuel Latinovic sicherte sich die TSG in ihrem letzten Auswärtsspiel zwei Punkte.