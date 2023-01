Chormitglieder werden geehrt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim Jahresrückblick des Kirchenchors Kirchen wurden Chorsänger geehrt, die fleißig die Chorproben besuchten. Der reine Männerchor umfasst zur Zeit 17 Sänger. 35 Chorproben und 17 Auftritte wurden 2022 wahrgenommen. Davon hat Paul Fiesel nur einmal, Werner Rechtsteiner nur zweimal und Walter Bierer, Franz Burger sowie Albert Wiker nur dreimal gefehlt. Diese Sänger wurden mit Wein und Gebäck geehrt.

Das Jahr 2022 war ein schwieriges Jahr. Viele Sänger waren über längere Zeit erkrankt. Dadurch sank der Chorprobendurchschnitt auf 76 Prozent, der 2019 bei 86 Prozent lag. Trotzdem konnten alle Auftritte wahrgenommen werden. Gesungen wurde am 15. März 2022 die Karfreitagsliturgie und Karmette, am 17. März Ostern Hochamt, bei der 50 Jahr Feier der Eingemeindung zur Stadt Ehingen, am 01.05. in der Turnhalle Kirchen zusammen mit den Martinussängern, am 15. Mai Maiandacht in der Pfarrkirche, am 23. Mai Bittmesse/Sternprozession, am 26. Mai Himmelfahrtsprozession, am 5. Juni Pfingsten Hochamt, am 12. Juni Fronleichnamsprozession, am 21. September Ständchen zum 85. Geburtstag von Chorsänger Hans Huber, am 10. Oktober Trauergottesdienst und Beerdigung des Chorsängers Oskar Locher, am 1. November Allerheiligen (Eucharistiefeier und Gräberbesuch), am 6. November Patrozinium mit Martinussängern, am 13. November Volkstrauertag am Kriegerdenkmal, am 27. November Eucharistiefeier für verstorbene Chorsänger und Ehrungen von langjährigen Chorsängern (bereits berichtet) und am 25. Dezember Weihnachten Hochamt.

Mit einer Wanderung begannen wir unseren diesjährigen Kirchenchorausflug mit Familien zum Brunch nach Dächingen ins Gasthaus Krone. Von dort aus wanderten wir zurück nach Kirchen und schlossen den Ausflug im Gasthaus Fuchs ab.

Aus dem Chor ausgeschieden ist Rolf Stoll. Gewinnen konnten wir im Mai Uwe Wallberg. Er wurde herzlich aufgenommen.

Für das neue Jahr hoffen wir, dass wir unseren Männerchor mit der Anzahl der Stimmen halten können und dass die Krankheitswelle ausbleibt. Wir haben ja auch mehrere ältere Sänger im Chor. Die Chorleiterin bedankt sich bei allen Sängern für ihre Bereitschaft und Zuverlässigkeit im Chor.

Der nächste Termin ist das Hochfest am 22. Januar zum Abschluss des Sebastianstridiums. Ein gemeinsamer Tag ist am 18. oder 25. Juni geplant. Eine Maiandacht ist am 28. Mai vorgesehen.