Chorknaben singen in St. Blasius

Ein Adventskonzert der St.-Georgs-Chorknaben findet am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Blasius in Ehingen statt. Die St. Georgs Chorknaben wurden 1968 gegründet. Sie sind Mitglied im Internationalen Verband der Pueri Cantores und seit 1990 mit der Musikschule Ulm verbunden. Träger ist die katholische Gesamtkirchengemeinde Ulm und der Förderverein.

Die rund 90 Sänger im Alter von sieben bis 23 Jahren vom Nachwuchssänger bis zu den Männerstimmen sind in Gottesdiensten und Konzerten in und um Ulm zu hören. Fahrten und Konzertreisen ins In- und Ausland und Chorbegegnungen sind wichtige Bestandteile des Chorlebens. Im Februar 2018 machte der Chor seine bislang weiteste Reise nach Hongkong und Macao.

Die St. Georgs-Chorknaben proben regelmäßig zweimal wöchentlich und bekommen durch zwei erfahrene Stimmbildner (Katarzyna Jagiello und Girard Rhoden) das nötige sängerische „Know how“. Die Leitung liegt seit 1991 in den Händen von Thomas Stang.

Auf dem Programm stehen sowohl Adventslieder und Motetten zum Advent als auch Kompositionen aus dem Jahresprogramm der St. Georgs-Chorknaben, unter anderem:

• „Wachet auf“ Choral von Johann Sebastian Bach (1685-1750),

• „Dixit Maria“ Motette von Hans Leo Hassler (1564-1612),

• „Gaudete“ ein bewegtes Arrangement von Brian Kay über eine traditionelle, alte Melodie,

• „Do not be afraid“, eine anrührende Komposition von Philip Stopford (*1977)

• Das „If ye love me“ ist eine alte Komposition des britischen Komponisten Thomas Tallis (1505-1585), die seit der Hochzeit von Meghan und Harry auf Schloss Windsor einen größeren Bekanntheitsgrad hat.

• „This is the day“ von John Rutter wurde anlässlich der Hochzeit von William und Kate in London uraufgeführt.

• Ein vermutlich selten gehörtes „Ave verum“ von William Byrd (1543-1623) wird ebenso wie die bekanntere Version von Wolfgang Amadeus Mozart zu hören sein.

• 2018 nahmen die Georgschorknaben ihre erste CD auf. Ein Teil der aufgenommenen Stücke dieser CD werden zu hören sein.

Der Eintritt ist frei – Um eine Spende am Ausgang wird gebeten.