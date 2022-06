Chor singt bei goldener Hochzeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Martinussänger aus Kirchen hatten am Samstag, 25. Juni ein besonderes Ereignis beim jährlichen gemeinsamen Treffen. Zuerst sang der Chor morgens bei der goldenen Hochzeit von Siegfried und Anna Bachhofer (früher im Kirchengemeinderat tätig) aus Mühlen in der Pfarrkirche in Kirchen.

Anschließend ging es zum Mittagessen (Jahresessen des Chores) nach Schlechtenfeld ins Gasthaus Lamm zur Balkanküche. Nach dem leckeren Essen fuhr die Gruppe nach Allmendingen zur Minigolfanlage. Im Park unter den Bäumen war es sehr angenehm, keine pralle Sonne, und alle hatten ihren Spaß beim Minigolfspielen. Zum Abschluss ließ sich die Gruppe bei der Leiterin in Schlechtenfeld im Garten auf der Terrasse bei Kuchen, Leckereien und Getränken, natürlich im Schatten, nieder. Nach einem abwechslungsreichen und geselligen Tag traten alle gut gelaunt den Heimweg an.