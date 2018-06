Chinesen bereichern Ehinger Musiksommer

Der Ehinger Musiksommer wird eröffnet mit einem Deutsch-Chinesischen Konzert. Die jungen chinesischen Musiker der Music-Middle School Shanghai, einem der besten Musikinternate Asiens, mit der es seit 19 Jahren eine Partnerschaft gibt, sind seit einigen Tagen in Ehingen. Am Montagmorgen hat sie Oberbürgermeister Alexander Baumann im Rathaus empfangen. 25 junge Musiker im Alter von 13 bis 19 Jahren sind mit ihrem Dirigenten Zhao Xiaoou und ihrer stellvertretenden Schulleiterin Hui Yi nach Ehingen gekommen. Nächstes Jahr werden junge Musiker aus Ehingen nach Shanghai reisen. Im Rahmen dieses Austauschprogrammes haben 600 Schüler für sie fremde Kulturen kennen gelernt.

„In einer Zeit, in der die Welt enger zusammenwächst, ist es richtig, dass die jungen Menschen zusammenkommen“, sagte OB Baumann. Der chinesische Dirigent ist schon 13 Mal in Ehingen beim Musiksommer dabei gewesen, für die Schulleiterin ist es der erste Besuch. Der Leiter der Ehinger Musikschule, Michael Buntz, war schon oft in China und prägt mit Simon Föhr, der auf deutscher Seite das Konzert leiten wird, diesen Austausch.

Die chinesische Delegation dankte den deutschen Gastgebern und wünscht sich, dass beide von dem Austausch profitieren. Beim Kreismusikfest waren die Gäste in Kirchen und das musikalische Leben in Ehingen hatte sie sichtlich beeindruckt, sagten sie. Als Gastgeschenk für jeden Musiker gab es einen USB-Stick mit Informationen über Ehingen. Beim Deutsch-Chinesischen Konzert wird außer chinesischer Musik Kammermusik und fetzige Musik im Big-Band Sound erklingen.