Chinese „leiht“ sich Fahrrad aus

Mit einem kuriosen Sachverhalt hatte es das Polizeirevier Ehingen am Freitag gegen Mitternacht zu tun. Ein besorgter Anrufer hatte einen Radfahrer ohne Licht auf der B 492 von Schmiechen in Richtung Schelklingen gemeldet. Der hatte ihn beinahe übersehen und überfahren.

Kurze Zeit nach dem Anruf konnte der Radfahrer am Ortsausgang Schelklingen von einer Streife des Polizeireviers Ehingen angetroffen werden. Es handelte sich dabei um einen chinesischen Staatsbürger. Den Grund der Kontrolle - dass er fahrend ohne Licht auf der Bundesstraße für sich und andere eine Gefahr darstellt - konnte der 33-jährige Mann absolut nicht nachvollziehen. In seinem Heimatland brauche man bei Dunkelheit kein Licht am Rad. Im weiteren Gespräch mit den Beamten erläuterte der Radfahrer, dass er mit dem Zug von Ulm nach Blaubeuren fahren wollte.

Leider sei er auf seiner Heimfahrt eingeschlafen und erst in Allmendingen wieder aufgewacht. Aus dem Zug ausgestiegen, hätte er am Bahnhof Allmendingen ein unverschlossenes Fahrrad gesucht und gefunden. Mit dem habe er sich auf den Heimweg gemacht. Nachdem ihm die kontrollierenden Beamten eröffnet hatten, dass gegen ihn nun wegen Diebstahls ermittelt wird, äußerte der Mann nochmals Unverständnis. Sein Verhalten sei ihn China völlig normal. Ein unverschlossenes Fahrrad könne von jedermann genutzt werden. Mangels Ausweis musste der Mann die Beamten zu seinem Wohnort begleiten - nicht auf dem geklauten Fahrrad sondern im Streifenwagen. Da das Fahrrad im Streifenwagen nicht transportiert werden konnte, sollte es später am Kontrollort abgeholt werden. Nach der Personalienfeststellung bei dem Fahrraddieb staunten die Beamten nicht schlecht. Die Organisation des Abtransportes des Damenrades am Kontrollort hatte sich erledigt. Offensichtlich hatte sich ein weiterer unbekannter Täter des Fahrrades bemächtigt und dieses mitgenommen. Zeugen des Diebstahls und auch der Besitzer des entwendeten Fahrrades werden gebeten sich beim Polizeirevier Ehingen unter 07391/588-0 zu melden.