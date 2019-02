Chicken Singers landen beim Kirchenchorball einen Volltreffer

Einen Volltreffer gelandet hat der Rißtissener Kirchenchor am Samstag bei seinem Fasnetsball. Die unter einer geläufigen aber diskriminierenden Fremdbezeichnung für Sinti und Roma bekannte Veranstaltung in der kleinen Turnhalle erfüllte alle Erwartungen an ein anspruchsvolles Narrenprogramm.

„Mit Live-Musik ging es schwungvoll durch den Abend. Alle Besucher hatten Spaß und gingen gut gelaunt nach Hause“, teilten die Veranstalter danach mit. Vorher aber ging es erst einmal hinein ins volle Fasnetsvergnügen der fröhlichen Sängerschar. Da fehlte es an nichts, um alle Bedürfnisse zufriedenzustellen.

Eine äußerst verlockende Begrüßung stellte gleich nach dem Eintritt das im Flur vor dem einige Stufen tiefer liegenden Saaleingang prachtvoll hergerichtete kalte Buffet lange vor seiner Eröffnung in der Pause dar. Im Ballroom standen mit Winfried Gärtner und Norbert Beer aus Elchingen zwei für das jeder Stimmungslage gegerecht werdende Entertainement. Stimmungsaufhellend erwies sich nach kurzer Einstimmung der Auftritt von 15 von einem Tanzmeister mit der passenden Musik einstudierten Sängerinnen. Beinschwung war gefragt, nicht Stimme. Die brachten um einiges später die fünf männlichen Chicken Singers ins Spiel und legten mit perfekten Cabaret-Nummern gewissermaßen große Eier. Liebe und Alkohol waren teilweise mit einem Mostfass illustrierte Themen. „Im tiefen Keller sitzen wir mit einem Fass voll Moschd drin“„ lautete der Text, nachdem zuvor Theo Mackebens Schlager „Du hast Glück bei den Frau’n, Bel Ami!“ seine berauschende Wirkung nicht verfehlt hatte. Viel Geist und Witz waren angesagt, als zu guter Letzt die nach ihrer sprichwörtlichen Armut benannten Kirchenmäuse ihre Erlebnisse mit der vom Pfarrer zum Domchor erhobenen Singgemeinschaft zum Besten gaben und bei einer Spaßmotette ihr erstklassiges Stimmpotenzial überzeugend unter Beweis stellten.