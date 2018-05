Cheftrainer verpasst das Derby

Die Orange Academy will am Sonntag, 4. Februar, im Derby der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA in Ehingen ihren Nichtabstiegsplatz gegen einen direkten Konkurrenten verteidigen. Ausgerechnet in diesem brisanten Spiel müssen die Ulmer auf ihren Trainer verzichten.

Orange-Academy-Cheftrainer Daniel Jansson steht seinem Team aufgrund einer weiteren Knie-Operation am Sonntag aber nicht zur Verfügung. Nachdem der Finne aufgrund einer Knie-OP schon im Heimspiel gegen Köln auf Krücken gecoacht hatte, musste er am gestrigen Freitag erneut operiert werden. Vertreten wird Jansson vom Coaching-Gespann Chris Ensminger (Cheftrainer des NBBL-Teams BBU Allgäu/Memmingen) und Felix Gutsche (Cheftrainer des Ulmer Regionalliga-Teams). In Gedanken wird der Cheftrainer dennoch am Sonntag beim Spiel seiner Mannschaft sein. Jansson ist überzeugt: „Wer es besser schafft, sich auf das Wesentliche – also das Geschehen auf dem Feld zu konzentrieren – wird die größeren Siegchancen haben.“

Im Hinrundenspiel bewies das Jansson-Team jedenfalls gute Nerven: Angeführt vom überragenden Marcell Pongo (25 Punkte) setzte sich Ulm in der Crunchtime entscheidend ab und holte zum Saisonauftakt einen 78:69-Sieg. Vier Monate später ist dieses Ergebnis aber fast verblasst – zumal Ehingen zu Hause (Bilanz: 4:5) regelmäßig ein anderes Gesicht zeigt als auswärts (0:11). Dazu kommt, dass die Steeples personell mit einem Überraschungsfaktor ins Derby gehen: Nachdem sich Spielmacher Devon Moore unlängst die Hand brach, hat Ehingen unter der Woche BBL-Routinier Achmadschah Zazai verpflichtet. „Das macht das Spiel und das Ehinger Team noch ein wenig unberechenbarer“, so Jansson. Ein besonderes Augenmerk der Ulmer gilt auch dem Topscorer der Steeples und der Liga, Davonte Lacy (17,9 Punkte pro Spiel). „Lacy ist das Fundament ihrer Offensive. Ihn müssen wir zu schweren Würfen zwingen“, sagt Jansson, für den darüber hinaus das Rebounding ein Schlüssel zum Erfolg ist.

Die Orange Academy hält aktuell nur der gewonnene direkte Vergleich gegen Baunach vor den den Abstiegsrängen; Schlusslicht Ehingen Urspring wiederum ist nur einen Sieg davon entfernt, mit Baunach und Ulm gleichzuziehen. Dennoch rät der Trainer im Vorfeld des brisanten Derbys auch zur Gelassenheit. „Spiele zwischen Ulm und Ehingen sind zwar immer etwas Besonderes, aber am Ende des Tages ist es trotzdem nur ein Spiel von 30 in dieser Saison.“